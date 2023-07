Un nuovo Mercato Contadino e Artigiano presso il Tiglieto di Brossasco

Un nuovo mercato contadino e artigiano avrà luogo presso il parco di Brossasco “Il Tiglieto” nelle date di giovedì 24 agosto e giovedì 21 settembre 2023, dalle 17 alle 21.

Durante il mercato saranno presenti produttori agricoli, alimentari e artigianali che aderiscono al Manifesto per l’Agroecologia e la sovranità alimentare in Val Varaita promosso dal Laboratorio Vivente (Living Lab).

Sarà possibile acquistare e degustare i prodotti degli espositori partecipanti, preparati ad arte dalla Malcontenta, locale di ristorazione che ha la sua sede estiva proprio nel parco “Il Tiglieto”.

La creazione del Mercato Contadino e Artigiano nasce dalla volontà di rendere fruibili agli abitanti della Valle Varaita e ai turisti che la frequentano i prodotti a filiera corta, di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Nasce dal lavoro sinergico del Laboratorio Vivente Agroecologico composto da abitanti, agricoltori, commercianti, educatori, volontari, ristoratori che si occupano di agricoltura e filiere alimentari in Valle Varaita.

Il Laboratorio vivente nasce nell’ambito di un progetto H2020 Europeo “Agroecology for Europe” ed è stato proposto dal gruppo di agroecologia dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dall’associazione Il Limone Lunare. Un laboratorio vivente (LL) è un gruppo di lavoro per sviluppare attività di ricerca e innovazione transdisciplinare in un contesto territoriale, locale e partecipato con tutti gli attori del Living Lab.

Per informazioni riguardo alla partecipazione al Mercato Contadino e Artigiano contattare il seguente numero: 333 5234178.