Tre interventi dei vigili del fuoco ieri sera, martedì 25 luglio, a causa del vento forte che ha fatto cadere diversi alberi sulla sede stradale.

La rimozione e relativa messa in sicurezza è avvenuta in via Carlo Alberto a Barge, in via Pian Munè a Paesana e in via Maddalena a Bagnolo Piemonte.