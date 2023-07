I residenti hanno sentito una forte puzza di gas e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco.

E' successo nella notte appena trascorsa, alle 3 di mercoledì 26 luglio, in un palazzo al civico 6 di via Amedeo Rossi a Cuneo. Immediatamente una squadra di pompieri dalla caserma di Cuneo si è recata sul posto per constatare che, fortunatamente, si trattava soltanto di una bombola mal collegata.