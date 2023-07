Lutto al Teatro del Marchesato di Saluzzo: è morto il suo storico presidente Valter Scarafia

Lutto al Teatro del Marchesato. E’ deceduto questa notte all’ospedale di Savigliano, lo storico presidente Valter Scarafia. Aveva 66 anni ed è stato per oltre trent’anni il capocomico del piccolo teatro di piazza Vineis.

Dall’associazione culturale saluzzese, che aveva co-fondato con Nuccio Cantamutto nel 1981, si era dimesso nel 2019 per motivi di salute, essendo affetto da rara malattia neurodegenerativa. Era ospite da alcuni anni della residenza Tapparelli.

Oltre a firmare numerose opere e regie per le stagioni del Teatro del Marchesato, aveva dato vita ai corsi teatrali in cui insegnava, facendoli diventare una realtà riconosciuta e apprezzata su tutto il territorio piemontese. Era inoltre un motivato promotore di iniziative legate a questa arte che era la sua grande passione. Tanti gli applausi del pubblico ricevuti da spettatori di tutta la provincia.

Scrive Ugo Rizzato attore e regista del Tdm, amico di lunga data di Scarafia.

" È un grande dolore. Una pagina della mia e della nostra vita che si chiude. Ora resta il ricordo e una parte dei suoi insegnamenti che vivrà dentro ognuno di noi. Un piccolo passo verso l’immortalità del nostro Valter. Il resto, come dice l’Amleto che lui tanto amava, è silenzio.

Quello che di certo sarà da ora in poi, sarà dedicargli ogni applauso, per risarcirlo almeno in parte di tutti quelli che lui ha fatto prendere a noi, ogni volta osservandoci orgoglioso dal fondo della sala, nel suo angolo preferito, pronto a scattare ogni volta per correre in aiuto qualora si presentasse qualche difficoltà, rimaneva sempre protetto dal buio, ma certamente felice di aver potuto realizzare qualcosa di bello e soprattutto divertente, una pagina della sua vita che non potremo dimenticare, quella voglia di portare al pubblico un momento di svago e ilarità".

Valter Scarafia era nato a Saluzzo il 26 giugno 1957 ed è stato insegnate all'ITIS di Cuneo fino alla pensione, oltre essere accreditato all'insegnamento di teatro presso le scuole Superiori. Ha trasmesso la passione per il teatro a tanti studenti, che ancora militano tra le file degli attori del Teatro del Marchesato. Ha firmato le regie di tanti spettacoli scolastici.

Scarafia lascia la figlia Valentina con il marito Mauro e la figlia Elisabetta, il fratello Elio con Daniela, la nipote Giulia e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati nella Cattedrale il prossimo venerdì 28 luglio alle 10.30, dove domani alle 18 verrà recitato il rosario.