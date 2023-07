Nucetto e la Val Pellice piangono la professoressa Giovanna Minazzo

Era stata uno dei punti di riferimento del corso turistico dell’Istituto tecnico Alberti di Luserna San Giovanni. Anche per questo la sua scomparsa ha commosso non solo i compaesani di Nucetto, dove risiedeva, ma anche tanti ex allievi e colleghi nel Pinerolese.

La professoressa Giovanna Minazzo, morta domenica 23 luglio all'età di 74 anni, insegnava trattamento testi e successivamente informatica al ‘turistico’ di Torre Pellice. “Nell’anno scolastico 2008/2009, quando sono entrato all’Alberti come insegnante di letteratura e storia, lei era già un punto di riferimento per la scuola, assieme alla collega di francese, Beatrice Lella” ricorda il collega Enrico Noello. In particolare, Minazzo si occupava, oltre che dell’insegnamento, anche di organizzare gli stage per gli studenti. “Era ben vista dai colleghi per quanto riguarda la preparazione pedagogica ma anche dagli studenti per il suo atteggiamento dolce e per la disponibilità al dialogo”, aggiunge.

Viveva sulla collina torinese e tutte le mattine arrivava a scuola in treno, ricorda ancora il collega. Per questioni famigliari, dopo la pensione, si era trasferita a Nucetto, dove, questa mattina 26 luglio, si è svolto il funerale.