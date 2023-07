Forse non tutti sanno che grazie alle sue particolari caratteristiche e peculiarità i balconi in vetro possono essere veramente molto conveniente perché si parla appunto di un materiale che si presta per la realizzazione di tante cose tra le quali appunto, scale, elementi interni ed esterni della casa, ma anche parapetti per balconi.

Molte persone spinte dagli esperti tendono a scegliere la combinazione tra vetro e alluminio in modo da avere un risultato che sarà resistente moderne e minimale.

Diciamo subito che il balcone è uno di quegli ambienti che trasmette in teoria un certo carattere e un certo pregio alla facciata di quell'immobile. Però ovviamente deve essere ben progettato perché altrimenti non potrà trasformarsi in uno spazio funzionale.

Si tratta di un materiale molto utilizzato quindi come dicevamo anche per realizzare parapetti per balconi perché versatile e si adatta bene a molteplici esigenze architettoniche garantendo al contempo luminosità, modernità e stile senza andare a pregiudicare quelle che sono le cose più importanti che deve garantire un balcone e cioè solidità e sicurezza.

Diciamo subito che in questo senso un parapetto in vetro è una garanzia perché il balcone sarà in armonia e continuità con l'ambiente che lo circonda, fermo restando che il vetro verrà direttamente fissato nel pavimento in modo da garantire una visuale libera e un senso di libertà.

Il risultato finale sarà veramente molto soddisfacente perché si avrà la percezione di uno spazio sia raffinato che moderno nonché essenziale. A proposito dell'aggettivo moderno risulta essere perfetto anche quando si parla di un parapetto per balconi che saranno sia in alluminio che in vetro perché combinare questi due materiali può dare un risultato veramente sorprendente, visto che potranno garantire lunga durata e resistenza e luminosità.

L'alluminio può essere infatti un materiale molto solido che resiste quindi in maniera ottimale anche condizioni atmosferiche che possono essere sfavorevoli.

Quindi optare per una soluzione con balcone in alluminio in vetro può essere perfetto per quelle persone che non vogliono rinunciare né alla visuale aperta che alla luminosità.

Il balcone è meglio in muratura o in vetro

Per molto tempo il balcone in muratura è stato considerato l'unica alternativa alla ringhiera classica e risulta ancora una soluzione diffusa, soprattutto nei condomini di vecchia abitazione perché in quelle nuove tende a scegliere il materiale un po' più essenziale e moderne come appunto lo sono l’alluminio e il vetro.

Però non si può negare che i balconi in muratura qualche vantaggio lo possono dare soprattutto in termini di robustezza in quanto si tratta di una caratteristica che può offrire un senso di protezione e sicurezza.

In generale il mattone è in un certo senso privacy e soprattutto nel caso in cui il parapetto sarà chiuso da entrambi i lati potendo essere infine costruito con materiali, forme e decorazioni diverse.

La differenza principale tra balcone in muratura e in vetro è legata alla luminosità in quanto quest'ultimo consente a tutti i raggi solari di poter illuminare la superficie retrostante mentre i balconi in muratura sono meno luminosi.

Ma è una cosa fisiologica oltre al fatto che la visuale è limitata.