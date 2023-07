Come partecipare ad un concorso pubblico

Perché e come partecipare a un concorso pubblico?

Si tratta per molti di un’opportunità unica per dare una svolta alla propria carriera, con la prospettiva di un’assunzione a tempo indeterminato all’interno della Pubblica Amministrazione. Certo è che prepararsi ad affrontare un concorso non è semplice, specie per chi è alle prime armi. Per questo ti proponiamo questa guida, in cui troverai tutte le informazioni utili su come partecipare a un concorso pubblico, sulle procedure e su come muoversi in rete alla ricerca dei bandi attivi.

Cos’è un Concorso Pubblico

In cosa consiste, nello specifico, un concorso pubblico?

In via generale, possiamo definire concorso pubblico una procedura di selezione effettuata tramite superamento di alcune prove, organizzato dalle PA (come governi locali, regionali o nazionali) per reclutare personale da inserire al loro interno come dipendenti in diversi settori (amministrativi, tecnici, sanitari, giuridici, accademici e molti altri).

Come accennato, la procedura prevede che i candidati superino diverse prove, che possono comprendere test scritti, colloqui e/o prove pratiche, valutate da una commissione e superate accumulando un dato punteggio. Nella recente Riforma dei Concorsi Pubblici sono state invece eliminate le prove orali.

Concorsi Pubblici: come cercarli

Sono molti gli strumenti, specie digitali, a disposizione per trovare i concorsi pubblici, da quelli istituzionali a quelli meno formali, ma non per questo meno rilevanti.

Tra i primi possiamo annoverare:

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , il principale organo di pubblicazione ufficiale dello Stato italiano. È un giornale ufficiale, disponibile sia cartaceo che online, su cui sono pubblicate tutte le leggi, gli atti normativi e i regolamenti delle istituzioni italiane, nonché le sentenze della Corte Costituzionale. Suddivisa in serie, la IV di queste è dedicata alla pubblicazione di tutti i bandi di concorso pubblici, nonché delle graduatorie dei vincitori e alle altre informazioni in merito;

, il principale organo di pubblicazione ufficiale dello Stato italiano. È un giornale ufficiale, disponibile sia cartaceo che online, su cui sono pubblicate tutte le leggi, gli atti normativi e i regolamenti delle istituzioni italiane, nonché le sentenze della Corte Costituzionale. Suddivisa in serie, la IV di queste è dedicata alla pubblicazione di tutti i bandi di concorso pubblici, nonché delle graduatorie dei vincitori e alle altre informazioni in merito; siti web delle istituzioni pubbliche ;

; motori di ricerca specializzati , che raccolgono informazioni sui concorsi pubblici.

, che raccolgono informazioni sui concorsi pubblici. altri canali, come newsletter, gruppi facebook o canali telegram.

Accanto a questi organi ufficiali, esistono poi diversi siti specializzati che si occupano di fornire tutte le informazioni sui concorsi pubblici. Strutturati in maniera da poter essere consultati agevolmente dagli utenti, molti di essi è possibile accedere ai bandi di concorso.

Tra questi, uno tra i più aggiornati e autorevoli è sicuramente PosizioniAperte.com, che dispone di una sezione dedicata alla raccolta di tutti i bandi di concorso non scaduti e che viene aggiornata quotidianamente 7 giorni su 7. Inoltre, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti e le nuove pubblicazioni iscrivendosi al suo canale Telegram.

Inoltre, ogni annuncio è corredato di bando concorso (da scaricare gratuitamente e senza bisogno di registrazione), nonché da brevi presentazioni del contenuto del concorso stesso e articoli correlati utili per ulteriori approfondimenti.

Come Partecipare ad un Concorso Pubblico

Chiariti quali sono gli strumenti attraverso cui cercare concorsi pubblici non scaduti, non resta che capire come muoversi per partecipare alla selezione.

Ci sono, infatti, una serie di passaggi che è bene seguire prima di procedere all’invio della domanda di partecipazione.

Fondamentale, prima di tutto, leggere con molta attenzione il bando di concorso. Questo documento, infatti, è importante dal momento che contiene tutte le informazioni utili sul concorso specifico a cui ci si vuole iscrivere, quali requisiti, scadenze, documentazione richiesta.

Il secondo passaggio è chiarire se si è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando e raccogliere tutta l’eventuale dichiarazione richiesta.

A questo punto si può procedere con la compilazione della domanda. Si tratta di un passaggio molto importante, a cui bisogna prestare molta attenzione. Basta, infatti, un semplice errore per compromettere la candidatura. Non avere, quindi, fretta di inviare la domanda una volta completata, ma controlla più volte di aver inserito tutti i dati correttamente.

Altrettanta attenzione bisogna prestarla alle date di scadenza previste per l’invio della candidatura.

Completati questi passaggi, controlla sempre la tua casella postale (serve la PEC e lo Spid) o il sito dell’ente erogatore, al fine di seguire tutti gli sviluppi della tua candidatura o per restare aggiornato su eventuali avvisi, comunicazioni, ecc…

A questo punto, non resta altro da fare che iniziare a programmare lo studio. Alterna la teoria con le esercitazioni pratiche, disponibili nelle banche dati del Ministero o degli enti organizzatori o, in alternativa, a corredo dei manuali di teoria consigliati per lo studio.

Niente più prove orali

Tra i tanti problemi legati all’organizzazione e gestione dei concorsi, il più rilevante è stato fino ad oggi il ritardo nelle assunzioni successivo alla pubblicazione dell’elenco dei vincitori.

Per ovviare a questo inconveniente (come abbiamo accennato poco sopra), ma anche al fine di una migliore gestione delle prove di esame, anche nell’ottica del processo di digitalizzazione dei concorsi pubblici, è stata varata e approvata una riforma che va a snellire la procedura concorsuale. Questa prevede la cancellazione fino al 2026 della prova orale, ma limitatamente ai concorsi rivolti all’assunzione di profili non apicali. Inoltre, la prova scritta si svolgerà completamente in modalità digitale e presso varie sedi, anche in regioni diverse da quelle dove è prevista l’assunzione.

Tutte misure queste introdotte con un unico obiettivo: accelerare i tempi di assunzione nel settore pubblico dei candidati vincitori.