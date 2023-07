Enigmap, trova il gioco perfetto per divertirti con i tuoi amici

Enigmap è una piattaforma di giochi online che mira a creare un'esperienza coinvolgente e interattiva, adatta ai giocatori di tutte le età. Attraverso l'uso intelligente delle nuove tecnologie, Enigmap ha abbattuto le barriere fisiche, creando un mondo di gioco immersivo, coinvolgente e senza confini. Scopri come questa piattaforma può aiutarti a trovare il gioco perfetto per passare del tempo in compagnia dei tuoi amici, all’insegna del divertimento, degli enigmi e dei misteri.

Esplora la vasta selezione di giochi proposta da Enigmap

Enigmap è un’associazione no profit che ha l’obiettivo di rendere universalmente accessibili delle esperienze culturali e relazionali di alto valore, sfruttando i giochi di gruppo per stimolare la mente e l'ingegno dei partecipanti.

Questa piattaforma mette a disposizione gratuitamente una vasta gamma di opportunità per vivere avventure emozionanti in compagnia di amici e parenti, dalla classica caccia al tesoro alle innovative escape room online, fino a coinvolgenti urban games e giochi di gruppo.

La caccia al tesoro di Enigmap è particolarmente amata dai giocatori: risolvendo i diversi enigmi, i partecipanti hanno la possibilità di svelare misteri ancora irrisolti mettendo alla prova il proprio ingegno. Si tratta di un gioco estremamente coinvolgente ed interattivo, già pronto per essere stampato.

Optando per le diverse escape room online presenti sulla piattaforma, i giocatori possono vivere avventure entusiasmanti e basate su misteri realmente esistenti. Il compito dei partecipanti è quello di risolvere tutti gli enigmi proposti, raccogliendo sempre più indizi fino a raggiungere la verità. È possibile scegliere tra diversi giochi a tema poliziesco, storico, artistico o musicale.

Gli urban games aprono invece la strada ad una nuova concezione di turismo, permettendo di visitare alcune delle principali città italiane in una modalità completamente inedita: seguendo il percorso sulla mappa, scelto in base al tempo di permanenza nella città, i giocatori interagiscono con palazzi, strade e monumenti e cercano di risolvere i vari rompicapi proposti.

Infine, Enigmap mette a disposizione una vasta selezione di giochi di gruppo, pensati sia per ragazzi che per bambini. Le numerose attività proposte rappresentano una preziosa risorsa per scuole , gruppi scout, grest e per tutti gli educatori alla ricerca di idee originali per intrattenere gruppi di tutte le età.

Giochi Enigmap: la risposta ad un mondo in evoluzione

Enigmap nasce nel marzo 2020 allo scopo di intrattenere e coinvolgere famiglie e amici durante i lunghi pomeriggi di lockdown . Col passare del tempo, la popolarità della piattaforma è cresciuta notevolmente, attraendo sempre più utenti non soltanto in Italia, ma anche oltre i confini nazionali: proprio per questo motivo, tutti i giochi disponibili sul sito sono tradotti in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese.

Ciò che rende questa piattaforma ancora più speciale è la gratuità dei giochi offerti, concepita per garantire un momento di svago e leggerezza a tutti, indipendentemente dalle proprie disponibilità economiche.

Grazie alla sua natura senza scopo di lucro e alla filosofia inclusiva su cui si fonda l’intero progetto, Enigmap continua a dimostrare che, con l’ausilio della tecnologia, il divertimento e l’apprendimento possono andare di pari passo.

Sfruttare le nuove tecnologie per creare nuove opportunità di divertimento

Realtà innovative come Enigmap testimoniano come le nuove tecnologie possano essere sfruttate per scopi sociali ed educativi, dando vita ad un nuovo modo di concepire il gioco in cui la realtà fisica e il mondo virtuale si fondono per offrire esperienze di intrattenimento mai viste prima.

Enigmap ha saputo sfruttare la tecnologia per favorire l'interconnessione umana in un'epoca in cui la distanza fisica sembrava prevalere, immergendo i partecipanti in un mondo affascinante e misterioso, fatto di rompicapi e indovinelli.

I giochi proposti, arricchiti dalla dimensione digitale, non solo intrattengono, ma stimolano la mente dei partecipanti, affinando il pensiero critico, la loro creatività e lo spirito di collaborazione.