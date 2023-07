Non è assolutamente una cosa banale scoprire come funziona lo smaltimento rifiuti elettrici perché parliamo di dispositivi che purtroppo sono molto complicati da riciclare visto che sono composti da materiali uniti tra di loro che sono molti come per esempio vetro, plastica e metalli.

Risulta quindi importante capire come si riciclano questi dispositivi cioè quali sono i principali passaggi per poi arrivare ad ottenere un certo risultato alla fine di questo processo.

Innanzitutto diciamo che i dispositivi elettronici da smaltire vengono categorizzati in quelli che si chiamano rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che hanno la sigla aree.

Come già accennavamo all'inizio sono molto complicati da riciclare questi oggetti perché sono formati da tanti materiali mescolati tra di loro: ed ecco perché esistono dei diversi processi di riciclo che dipendono dal tipo di rifiuto e che condividono alcuni passaggi fondamentali.

Innanzitutto nel momento in cui vengono raccolti questi rifiuti verranno separati in maniera meccanica e manuale togliendo le batterie nel caso in cui sono presenti in quello che è un processo di selezione.

A questo punto c'è anche una base molto importante relativa allo smontaggio nel senso che visto che si tratta di materiali complessi bisogna separare il più possibile le varie componenti, in modo da decidere cosa può essere riciclato e cosa no per poi fare quella che si chiama riduzione volumetrica: cioè in questo caso il rifiuto viene tritato per ottenere frammenti che avranno solo pochi centimetri.

Un altro step molto importante riguarda la separazione nel senso che attraverso elettromagnetici oggetti di aria compressa si andranno a separare le varie tipologie di metalli da plastica e da vetro.

Ricordiamo anche che questi rifiuti sono gettati nelle isole ecologiche che vengono utilizzate come centri di raccolta per lo smaltimento rifiuti elettronici perché poi si parla di centri che si occuperanno di inviare il materiale che è stato raccolto in maniera molto accurata e problematica agli impianti specializzati su questo trattamento

Motivazione principale per riciclare rifiuti elettronici

Diciamo subito che il motivo principale per fare questo riciclaggio nel migliore dei modi a che fare col problema ambientale, tenendo presente che molti dispositivi elettronici se non vengono trattati in maniera corretta possono diventare molto dannosi per l'ambiente.

Ricordiamo anche che uno degli obiettivi più ambiziosi di questo riciclo è riuscire a ricavare quelle che si chiamano terre rare e cioè elementi che sono indispensabili e costosi, ma che servono per far funzionare le tecnologie moderne che vengono riciclate solo in piccola parte.

Però in futuro si pensa che la ricerca e anche i vari miglioramenti consentiranno di recuperarne quantità sempre maggiori.

Quindi come abbiamo potuto vedere si tratta di qualcosa che non va assolutamente sottovalutato e che non deve vederci superficiali. Anche perché purtroppo spesso vediamo persone che ritengono di dover buttare tutto nell'indifferenziato, ma non funziona così anche perché si parla ai dispositivi che hanno delle sostanze a volte anche tossiche come per esempio il mercurio.

In definitiva bisogna rivolgersi agli esperti e fare le cose per bene.