Gli sbandieratori e musici del Borgo della Moretta gemellati con Ollolai "Ormai in Sardegna ci sentiamo a casa"

“È un gemellaggio che dura da 7 anni, ma ormai è qualcosa di più profondo, l’incontro e la condivisione con un gruppo di amici. Un appuntamento fisso che vede noi raggiungerli per il Palio degli Asinelli in luglio e loro venire in Langa, per il palio degli asini ad ottobre”. Queste le parole di Andrea Silvestro, responsabile e vicepresidente del gruppo sbandieratori e musici del Borgo Moretta, nel raccontare il gemellaggio con la piccola cittadina di Ollolai, in provincia di Nuoro. “Quest’anno eravamo in 36, tutti accolti da questa comunità meravigliosa dove l’ospite è sacro. Il nostro corteo si è svolto prima della corsa del palio, con esibizioni dei nostri sbandieratori accompagnati dalle chiarine e dai tamburi: abbiamo aperto la sfilata insieme ai tamburi e trombettieri della Città di Oristano, protagonisti della Sartiglia, antica tradizione sarda”.



Quattro giorni, dal 14 al 17 luglio, che sono diventati un’esperienza indimenticabile, come ci racconta il tamburino Luca, portavoce delle sensazioni e del vissuto di molti componenti del gruppo. “Siamo diventati parte integrante di un gruppo, li abbiamo aiutati a organizzarsi nei giorni del Palio e loro ci hanno fatto conoscere le loro tradizioni, gli angoli nascosti della loro terra e i piatti tipici. Ci uniscono le passioni per gli usi, i costumi e la storia, loro sono divisi in vicinati, noi in borghi, per esempio, ma soprattutto ci anima la voglia di condividere e di fare festa tutti insieme in nome di un’amicizia destinata a durare a lungo”.