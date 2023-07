Per "Attraverso festival" a Bra il concerto di Vinicio Capossela

Dal 15 luglio al 19 settembre tra Langhe, Roero, Monferrato e l'Appennino Piemontese si tiene la IX edizione di Attraverso Festival, un viaggio nel Piemonte meridionale tra le terre inserite nella Unesco World Heritage List.

Imperdibile l'appuntamento di venerdì 28 luglio al Parco della Zizzola di Bra dove alle ore 21 si esibirà Vinicio Capossela.

Artista di grande raffinatezza, cantautore e immaginatore, Vinicio Capossela è tra i protagonisti dell’ottava edizione di Attraverso Festival, in scena con il Concerti urgenti tour, presentazione dal vivo dell’ultimo album intitolato 13 canzoni urgenti.

L’area concerti aprirà alle ore 19, con servizio bar a cura del Caffè Boglione con birre, cocktail, bibite e amar. Panini freddi e caldi a base di prodotti del territorio a cura di StaBrau.

ATTRAVERSO, giunto alla sua ottava edizione, accompagna l’estate piemontese dal 15 luglio al 9 settembre tra piazze, cortili, Forti possenti, Auditorium, giardini e natura, sempre mantenendo la proposta di appuntamenti di qualità e non usuali, differenti rispetto a quelli normalmente in circuitazione, piccole produzioni in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione.

Quasi 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, “attraversamenti” di genere, di linguaggi, di artisti che con il loro lavoro ben rappresentano il tema “Le parole nuove”, sottotitolo di questa ottava edizione del Festival che intende approfondire l’esigenza ormai stringente di provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità, una sorta di mappa di istruzioni per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito.

#parolenuove accompagnerà dunque tutto il Festival.