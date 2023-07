Un omaggio alla Callas nell'ultimo appuntamento della rassegna “Cuneo in Musica”

Ultimo appuntamento giovedì 27 luglio per la rassegna “Cuneo in Musica” ospitata alla Ca' di Banda a Madonna delle Grazie (via delle Isole 72) Gli eventi sono stati organizzati dall’associazione Amici della Musica di Cuneo, in collaborazione con la Promocuneo e il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Crc e Crt.

La rassegna era formata da quattro appuntamenti musicali e si è concentra su due importanti anniversari. Due appuntamenti che hanno riscosso grande successo di pubblico sono stati dedicati al discorso di Duccio Galimberti, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario, e hanno avuto come tema dominante la musica che si ascoltava negli anni ’30 e ’40.

Gli altri due appuntamenti ricordano la soprano Maria Callas nella ricorrenza dei cent’anni della nascita. Giovedì 27 luglio la soprano Seohee Kang e la mezzo soprano Jeong Hanna, selezionate dal concorso internazionale Enzo Sordello, ci faranno rivivere le arie più o meno famose interpretate dalla grande artista nel corso della sua carriera.

Nel suggestivo scenario naturale della Ca’ di Banda, verranno accompagnate al pianoforte dal maestro Lorenzo Martini. Non mancheranno aneddoti e curiosità sulla famosa soprano raccontati dal regista/narratore Alfonso de Filippis. L’ingresso è gratuito.