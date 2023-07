Venerdi 28 luglio al via la 16ª edizione di Accademie in Valle

Il Festival Accademie in Valle, del direttore artistico Angelo Vinai, anche quest'anno si propone di portare musica di qualità nelle valli cuneesi con la collaborazione dei comuni ospitanti e della Fondazione CRC di Cuneo e la Banca di Pianfei e Rocca de' Baldi.

Il debutto della rassegna prevede un doppio appuntamento venerdì 28 luglio: a Chiusa Pesio, alle 21,15 andranno in scena I Mishkalè in piazza Cavour, in contemporanea alla stessa ora, in piazza dell’Ala a Vernante, toccherà a “La chitarra all’Opera” di Luca Allievi.

Sabato, alle 21, la rassegna si sposterà nel teatro Alla Confraternita di Limone, per il Concerto lirico di Duetti buffi con Enrico Iviglia, Erika Grimaldi e Andrea Campora.

I Mishkalè ricreano l'atmosfera delle feste gitane, emozionando il pubblico con le struggenti melodie klezmer e coinvolgendolo con i ritmi delle danze dell'est Europa e i racconti affascinanti dello shtetl, il villaggio ebraico. Fondato nel 2001, il gruppo è stato tra i primi in Italia a dedicarsi ai suoni provenienti dell'Est europeo.

Luca Allievi propone un concerto che spazierà da Giuseppe Verdi a Michael Jackson con arie d'opera piuttosto che brani originali o grandi capolavori pop/rock che saranno "oggetto" musicale tradotto e arrangiato con la tecnica del fingerstyle, al fine di condurre l'ascoltatore nel magico mondo della sei corde, strumento ancora oggi tutto da scoprire per capacità espressive e rievocative.

Ad inaugurare le “Accademie” a Limone, sabato 29 luglio sarà il concerto lirico “Duetti buffi”. Il tenore Enrico Iviglia, affiancato dal soprano Anna Delfino e accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Campora, vice direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, proporrà una serata musicale all’insegna di famose arie, brani musicali e divertenti duetti buffi.