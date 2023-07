Venerdì 28 luglio si chiude un Borgo di Sera tutto in rosa

Esibizioni di cheerleader, kickboxing, crossfit e danza. Ma anche l'elezione di Miss e Mister Borgo. Lo scontro con le bolle, spettacoli di fuoco e tanta musica. Poi la cena sotto le stelle e il divertimento con Grandaland.

Sono gli ingredienti dell'ultimo appuntamento di un “Borgo di sera”. La serata rosa si svolgerà venerdì 28 luglio nel centro storico di Borgo San Dalmazzo.

Si inizia alle 21 e ogni angolo della città sarà animato.

“Le serate sono andate in crescendo, a partire da quella blu, poi bianca e verde – racconta il presidente dell'Ente Fiera Fabrizio Massa -. Venite numerosi per chiudere col botto! E mi raccomando, non dimenticate di vestirvi di rosa e di farvi fotografare presso lo stand di Cuneofotografia all'inizio di via Marconi! Si potrà ottenere un buono sconto consumazione e la foto che otterrà maggiori like vincerà un premio a sorpresa”.

In via Garibaldi si esibiranno I Calidè con i loro giochi di fuoco, e il gruppo sportivo di Boves Baldo CrossFit per una dimostrazione di una delle discipline sportive più affermate del momento, mentre il Bar 40 porterà la musica degli Sbandati. Poi il Cheerleader show con la performance coreografica a cura di Aster Cheer.

In via Marconi la Consulta giovanile propone l'Anteprima del Palio dei Rioni con giochi per tutti.

In via Bergia non perderti la performance di kickboxing a cura del gruppo sportivo Kickstar.

Piazza della Liberazione vedrà sfilare sulle passerelle della città gli aspiranti a Miss e Mister Borgo: nove le ragazze e tre i ragazzi che si contenderanno la preziosa fascia.

In piazza Martiri l'esibizione della scuola di danza Arabesque di Borgo San Dalmazzo.

In via Marconi la musica delle Fisarmoniche in Duo ma anche la cena sotto le stelle organizzata dal ristorantino Gnun Sens che servirà la cena a partire dalle ore 20. Info e prenotazioni al numero 3500097677. Ricco il menù a 25 euro, comprensivo di aperitivo di benvenuto e acqua: Carne cruda di Fassona, Sformatino di zucchine su crema di pomodoro fresco, Gnocchetti al Castelmagno de “La Meiro”, Guancia di maiale al Porto, Torta di nocciole con zabaione freddo.

Gli eventi sono organizzati dall'Ente Fiera con il contributo della Fondazione Crc e del Comune di Borgo San Dalmazzo. Programma completo al sito www.fierafredda.it