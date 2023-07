Motori: sul Cremona Circuit risultati alterni per i piloti della Black Racing

San Martino del Lago (CR), 23 luglio. La Coppa Italia Velocità ha fatto tappa, per il quarto round stagionale, sul tracciato di 3.700 metri del Cremona Circuit.

Il team cuneese della velocità in pista, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, si è presentato senza il genovese Pozzato, rimasto a casa per motivi personali ma con il maceratese Elia Mengoni, impegnato nella Pirelli Cup classe 600 ed il modenese Mirco Federzoni al via del Trofeo Amatori classe 1000 base.

Su un tracciato nuovo per Mengoni, ci si è concentrati nel cercare il miglior assetto per la Yamaha R6, riuscendo a chiudere le qualifiche in dodicesima posizione mentre Federzoni, nonostante alcuni problemi elettrici, coglie la tredicesima posizione di classe.

In un week end dove il meteo l’ha fatta da padrone, passando dal sole alla pioggia ed al vento al sabato, mentre nella giornata di domenica un cielo terso e tanto caldo hanno severamente impegnato mezzi e conduttori.

Ad aprire le danze, con le tribune piene di spettatori, la Pirelli Cup. Con una buona partenza Mengoni tiene il gruppo ed al termine delle undici tornate transita sotto la bandiera a scacchi in decima posizione, che gli vale il primo posto di categoria della classe PRO.

Più complicata invece la gara di Federzoni, partito ancora con problemi elettrici alla Ducati Panigale 1198 poi, purtroppo, al quinto giro perde l’anteriore in ingresso di curva dieci, fatto che decreta la fine anzitempo della sua gara.

"Purtroppo è stato un weekend più difficile del previsto - riferisce il team manager Simone Barale -. Cremona è una pista nuova per la Coppa Italia e Mengoni non ci aveva mai girato; è stato comunque molto bravo a capitalizzare una top 10 ed il podio di categoria. Mi è dispiaciuto molto invece per Federzoni, sia per la caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza, ma soprattutto per i guai tecnici che hanno afflitto la moto. Nonostante un grandissimo lavoro da parte dei tecnici, non abbiamo purtroppo trovato la soluzione. Adesso ci concentriamo per la tappa di fine agosto, quando torneremo sul circuito del Mugello, dove speriamo di replicare i risultati conseguiti nello scorso round".

