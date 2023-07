Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia del M5S nei confronti della ministra Daniela Garnero Santanchè

L’aula del Senato ha respinto nella tarda mattinata di oggi la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 Stelle.

I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e nessun astenuto.

Hanno votato a favore M5S, Pd e Avs, mentre Azione e Italia Viva non hanno partecipato al voto.

La ministra di origini cuneesi ha commentato l’esito del voto dicendo che “oggi è una bellissima giornata”.

Ed ha aggiunto: “La mozione di sfiducia in discussione aveva per oggetto fatti che ritengo di aver chiarito in questa aula in maniera solenne dicendo tutta la verità, come ho già ribadito più volte. Negli interventi da parte dei rappresentanti di gruppi di opposizione non ho mai trovato critiche o censure attinenti all'esercizio delle mie funzioni di ministro. Comprendo - ha proseguito - che ci possano essere anche diversità grandi di opinioni, di impostazioni o di scelte per le attività realizzate da un ministro. Diversità che io rispetto. Ho invece qualche difficoltà a comprendere come si possa promuovere sulla base di elementi di un'inchiesta pseudo-giornalistica una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro della Repubblica ma che ha per oggetto dei fatti che, se verranno evidenziati, sono antecedenti al mio giuramento da ministro”.

"Rimane un dispiacere profondo per le tante parole, i tanti insulti, per tutto quello che è stato rivolto alla mia persona. Concludo confermando sempre e comunque un grande rispetto per questa assemblea, di cui anche io mi onoro di far parte come senatore. E che nelle funzioni che esercito al governo ho sempre inteso e intendo conformarmi a quei principi di legalità, responsabilità, disciplina e onore indicati dalla Costituzione”.

Dal canto loro, gli esponenti della minoranza che hanno proposto la mozione di sfiducia considerano ora la Santanchè una “ministra dimezzata” e osservano che la responsabilità politica adesso è “tutta in capo alla premier Giorgia Meloni”.

Analoghe considerazioni anche da parte dei senatori centristi che si sono chiamati fuori dalla votazione perché proposta dai 5 Stelle.