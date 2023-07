Il Monviso e un cielo terso hanno tenuto a battesimo la seggiovia di Crissolo [FOTOGALLERY]

Un cielo così terso da sembrare settembre, un filo di brezza da stemperare la calura dei giorni scorsi e il Monviso, messo lì, a guardare dall’altro le quasi 400 persone che questa mattina alle 10.30 hanno voluto raggiungere i 1.855 metri di quota di Pian Giasset per non perdersi la nascita a nuova vita del turismo di Crissolo, hanno fatto da cornice all’apertura della seggiovia del paese con annesso l’accogliente bar-ricovero posto a fine corsa dell’impianto, con vista mozzafiato sul Re di pietra.

Un momento davvero emozionante, specie per chi questa valle la vive e sente propria da sempre ed è stato costretto ad assistere al suo declino talora per incomprensibili capricci o prove di forza che poco hanno a che fare con lo sbandierato “bene del paese” invocato sui social ora da questo ed ora da quella. Oggi tutto questo fa parte dello “ieri”.

Oggi, come ha detto il sindaco Fabrizio Re “si guarda al domani”, che qui fa rima con “inverno”.

Affidata "alla benevolenza del Padre Celeste, cui chiediamo protezione e garanzia di tanti giorni di sereno e felice relax” dal diacono Pierino Vacchetta, che l’ha solennemente benedetta, la seggiovia è stata poi per così dire “inaugurata” dal primo cittadino, che nel breve discorso che ha preceduto il tradizionale taglio del nastro non ha avuto alcun timore reverenziale nel ricordare il lungo “anno di lavoro intenso dopo la rinuncia unilaterale della Sipre (la società di Gabriele Genre che per anni ha amministrato i flussi turistici in paese, ndr) a proseguire nella gestione degli impianti comunicata a metà giugno dello scorso anno”.

“Siamo stati capaci di lavorare come una squadra - ha proseguito Re -, al cui interno ciascuno di ha messo del suo per superare gli ostacoli ed i bastoni nelle ruote che qualcuno ha cercato, sino a ieri, di frapporre fra noi e l’obiettivo. Abbiamo superato indenni attacchi, veleni e polemiche. Ringrazio tutti, ma davvero tutti con il cuore in mano e palpabile emozione”.

Tagliato il nastro circondato da una folla sempre più numerosa che è parsa unanime nell’apprezzare il lavoro svolto, Re e il consigliere regionale Matteo Gagliasso sono stati i primi a sedersi sui seggiolini dell’impianto e a raggiungere quota 1855 per l’inaugurazione del nuovo bar in muratura, con l’ex locale ristoro “Aquila Nera” desolatamente chiuso per sempre.

Una giornata che ha sancito, fra scroscianti battimani e urla di incitamento a proseguire sulla strada intrapresa, non tanto la vittoria di questo o di quel sindaco, di questa o quella Amministrazione, quanto quello di un’intero paese, pronto nella sua quasi totalità a remare nella stessa direzione. Ed a godersi questa giornata di festa con una gioia che abbiamo vista palpabile sul volto di molti.

Al futuro, ci penseremo domani.