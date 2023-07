Valle Varaita, potenziata l’assistenza sanitaria di base dal 28 luglio al 20 agosto

Il Comune di Sampeyre, d’intesa con il Distretto Sanitario di Saluzzo dell'Asl Cn1, per venire incontro al cospicuo numero di villeggianti che in questo periodo affluisce nel capoluogo e in valle, potenzia l’assistenza sanitaria di base da venerdì 28 luglio a domenica 20 agosto.

Il servizio sarà dunque esteso nei giorni di martedì (9,30-11) e giovedì (15-16) presso l’ambulatorio situato in piazza della Vittoria 41.

Le prestazioni dovranno essere remunerate direttamente dall’assistito al medico secondo le modalità previste dal rapporto libero professionale dei medici.

Il servizio è esteso a tutti i turisti in valle.

Si comunica, inoltre, che negli orari notturni (dalle ore 20 alle ore 8) e nei giorni festivi è attivo il servizio di continuità assistenziale, contattabile al numero 116/117, che concorderà con l’assistito le modalità di prestazione anche ambulatoriale.

Si rammenta che, anche in questo caso, l’assistenza ai non residenti è soggetta a pagamento della prestazione direttamente al medico secondo le tariffe convenzionali.