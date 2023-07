Aperte le iscrizioni per il corso gratuito “Giardinieri d’Arte” di Agenform

Le pre-iscrizioni sono già aperte e tra le domande pervenute verranno selezionati i 15 partecipanti che ottenendo questa qualifica (che implica anche quella di manutentore del verde) saranno candidati previlegiati alla cura di parchi pubblici e privati.

Sei alla ricerca di un lavoro creativo, stimolante, a contatto con la natura?

Il corso di Giardiniere d’arte è questo ed altro ancora. Apprenderai le basi progettuali delle architetture verdi ed acquisirai specifiche competenze per operare in giardini e parchi storici, padroneggiando le tecniche di conservazione e rinnovamento delle specie vegetali.

Per iscriverti al corso devi essere maggiorenne ed in possesso di almeno uno di questi requisiti:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

- qualifica IeFP di operatore agricolo;

- diploma di IeFP di tecnico agricolo;

- diploma di scuola secondaria di primo grado e (minimo) tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento.

Il corso è previsto per inizio a settembre all’Agenform di Moretta e si articolerà in 600 ore di cui 300 in stage. La partecipazione è gratuita essendo l’iniziativa parte del programma PNRR Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea. Il corso è in attesa di approvazione e finanziamento. Vi è la possibilità di ottenere il riconoscimento di crediti formativi.

Trovi maggiori dettagli e le istruzioni per la pre-iscrizione al seguente link:

https://www.agenform.it/corso/1079/Giardiniere-d%27arte-per-giardini-e-parchi-storici

Se necessiti di chiarimenti e/o informazioni aggiuntive contatta la nostra referente:

Briano Rossella Tel. +39.0171.696147 - briano@agenform.it