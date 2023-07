Downhill: tre tricolori per il Team Tribe Hot Bikes ai Campionati Italiani

Assegnate, nello scorso week end le maglie Tricolore Downhill a Prali, su una pista molto impegnativa sotto tutti i punti di vista: oltre 500 mt di dislivello in picchiata verso valle con numerose sezioni molto tecniche.

Tra gli Esordienti, risultato storico per monregalese Team Tribe Hotbikes che vede i gemelli Rebecca e Thomas Bruno bissare il successo ottenuto qualche settimana fa a La Thuile, diventando così i primi a centrare Campionato Italiano Enduro e Downhill nello stesso anno. Riuscirci insieme ed entrambi lo rende qualcosa di veramente unico.

In gara anche il papà Andrea che, vincendo la categoria M4, sigilla una giornata da incorniciare per la famiglia Bruno e tutto il team Tribe.

Rebecca sigla una prova di valore assoluto con il tempo di 5.31 che dice qualcosa sul suo potenziale se confrontato con atlete molto più grandi ed esperte di lei.

Sul podio, al suo primo Campionato Italiano, una tenacissima Margherita Borgna che nonostante una caduta riesce ad agguantare la terza piazza su questo tracciato così difficile.

Seguono Selene Pagani in 4° e Chiara Mascherini in 5° posizione.

Thomas porta a casa la maglia per pochi decimi dopo quasi 5 minuti di gara con il tempo di 4.36. Sulla sua strada un velocissimo Filippo Gilardino, rivale e compagno di squadra, con una prestazione notevole che fa ben sperare per le prossime sfide in campo internazionale.

Nella stessa categoria troviamo anche i debuttanti Jacopo Rista e Gioele Mula che chiudono rispettivamente in nona e diciottesima posizione.

Nelle Allieve donne Alice Sasso centra un brillante secondo posto.

Tra gli Junior buona prova di Gabriele Paletto, 11°, tra gli Open Fabietto Grillanda sfiora la top ten con un ottimo 4.20