Uno scout di Saluzzo “ambasciatore” in Corea del Sud

“Grazie perché porterai un pezzo di Saluzzo in Corea del Sud. Laggiù prendi appunti e fai tante foto così al ritorno potrai condividere i ricordi di questa esperienza fuori dal comune con tutta la comunità cittadina”.

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni martedì mattina (25 luglio) ha incontrato nella Sala giunta del municipio Nicolas Elne, 15 anni, un giovane scout del gruppo Agesci di Saluzzo che sta per partire per il Jamboree, un mega-raduno mondiale che si tiene ogni 4 anni e che riunisce ragazze e ragazzi da tutti i continenti.

Per l’edizione 2023 (la 25esima), che si svolge a Saeangeum nello Stato con capitale Seul, dall’1 al 12 agosto prossimi, sono attesi 50 mila partecipanti da 150 nazioni.

“Partiamo dall’Italia il 31 luglio – ha raccontato il giovane Elne – e siamo un contingente di 700. Ci sono anche alcuni altri scout degli altri gruppi della provincia di Cuneo e del “Saluzzo 1” sono l’unico”.

Nicolas ha spiegato al sindaco come è stato scelto all’interno del gruppo cittadino: “I nostri capi educatori ci hanno parlato del Jamboree e ci hanno chiesto chi fosse interessato. Io mi sono subito proposto. A casa, mia mamma (presente all’incontro con il padre di Nicolas) ha subito detto di si, anche se non sapeva di cosa si trattasse, e così è iniziata la mia candidatura”.

I capi scout di Nicolas hanno inoltrato la sua richiesta di partecipazione alla sezione nazionale dell’associazione “Agesci” che ha effettuato le selezioni e comunicato la lista dei partecipanti da tutto lo Stivale.

“Nicolas ha colpito positivamente tutti i responsabili Jamboree ai vari livelli qui in Italia – ha precisato Ginevra Dal Canto, capo scout di Saluzzo che ha accompagnato il giovane in municipio insieme all’altro capo Federico Giraudo – per il suo modo di fare e di porsi, sempre divertente e divertito. Il nostro gruppo ha affidato a lui l'importante ruolo di alfiere per il suo entusiasmo traboccante, il suo coraggio e la sua voglia di mettersi in gioco”.

“Sono davvero emozionato di essere stato scelto come il rappresentante del gruppo scout Saluzzo 1 e l’ambasciatore temporaneo della città di Saluzzo in Corea” ha replicato il ragazzo che ha ricevuto dal primo cittadino la spilla con il logo del Comune, un libro fotografico sulla città per farla conoscere ai colleghi scout da tutto il mondo, una maglietta “Terres Monviso” e una bandana Occit’amo.

Nicolas Elne vive con la famiglia a Revello. Ha frequentato il primo anno all’Itis di Cuneo, indirizzo robotica. E’ uno scout del “Saluzzo 1” da 5 anni. Nel tempo libero fa hip hop e suona l'ukulele.

“Sono convinto – dice - che il Jamboree possa aiutarmi ad aprire gli occhi, mostrarmi nuove strade e scoprire cose che mai avrei immaginato. Può essere un'occasione per scoprire che cose complesse come la storia e la cultura degli altri in realtà sono più semplici di quel che sembrano. Portare un fazzolettone è già un orgoglio: ti fa sentire parte di qualcosa, portarlo fino in Corea richiede rispetto ed è per me un grande onore poterlo fare”.