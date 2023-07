I vantaggi del Voucher Connettività e di ImpresaDigitale: i Bandi e Contributi

Un altro modulo compreso all’interno di ImpresaDigitale è quello relativo ai Bandi e Contributi: per gli utenti, infatti, è disponibile un servizio di consulenza per l’accesso a bandi, finanziamenti e contributi a fondo perduto a cui possono accedere le Imprese.

Tra i servizi offerti dal Portale di Confartigianato Imprese Cuneo è presente, grazie ad un gruppo di esperti professionisti nel settore della finanza, un servizio di assistenza completa per l’accesso ai finanziamenti agevolati a livello locale e nazionale, ai contributi in conto capitale ed ai contributi in conto interesse. Continuamente aggiornati sui finanziamenti e gli incentivi disponibili per le imprese artigiane, i consulenti di ImpresaDigitale offrono un servizio di consulenza al credito puntuale e qualificato per accompagnare le aziende nel loro processo di crescita all’interno delle moderne dinamiche di mercato.

Il modulo, gratuito per un anno per chi richiede l’accesso alla piattaforma dopo aver attivato il Voucher Connettività con Isiline, comprende l’aggiornamento delle misure agevolative, il supporto nella rendicontazione, la simulazione di un piano rateale e la consultazione di tutte le scadenze collegate alle agevolazioni.

Per richiedere maggiori informazioni sui vantaggi dell’accordo tra Isiline e Confartigianato Imprese Cuneo che permette di ottenere per un anno l’accesso gratuito alla Piattaforma è possibile telefonare al 0175/292929, recarsi in uno dei punti vendita Isiline a Saluzzo, Cuneo, Fossano e Carmagnola oppure presso uno degli sportelli di Confartigianato Imprese Cuneo.