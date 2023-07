Alba: il Comune è Spiga Verde 2023

Anche quest’anno Alba è tra i borghi italiani più sostenibili grazie al riconoscimento Spiga Verde. Il Comune ha conquistato il prestigioso marchio di qualità ecologica dedicato ai comuni con aree rurali, omologo della Bandiera Blu per le zone di mare, rilasciato dalla FEE - Foundation for Environmental Education Italia in collaborazione con Confagricoltura.

L’annuncio è stato dato agli amministratori dei diversi comuni italiani insigniti del riconoscimento, attraverso una conferenza in diretta Facebook organizzata dalla FEE - Foundation for Environmental Education Italia, martedì 25 luglio 2023. A partecipare all’incontro è stato l’assessore comunale all’Ambiente Lorenzo Barbero.

Alba è stata insignita del riconoscimento per la prima volta nel 2017. Per concorrere alla candidatura, anche quest’anno l’Amministrazione albese ha presentato un ricco dossier a supporto del dettagliato questionario FFE su temi ambientali come acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio.

Dichiarano il sindaco Carlo Bo e l’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero: “Anche quest’anno la nostra città è stata premiata per le virtuose strategie di gestione del territorio che migliorano le condizioni dell’ambiente e la qualità della vita dell’intera comunità. Questo grazie al grande lavoro sinergico di tutti gli attori di questa città che lavorano costantemente per la sostenibilità su un territorio dove l’enogastronomia e il paesaggio sono diventati negli ultimi anni colonne portanti del nostro turismo e della nostra economia. Per questo continueremo a lavorare con lungimiranza alla tutela e alla valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza tipici della nostra agricoltura e della nostra biodiversità. Ringraziamo tutte le aziende ed i cittadini albesi che lavorano costantemente all’eccellenza agricola e rurale del nostro territorio. Un grazie anche al responsabile dell’Ufficio Ambiente comunale Italo Sobrero che ogni anno compila il corposo dossier di candidatura per il riconoscimento con tutti i progetti e le esperienze legati alla sostenibilità messi in atto dal Comune».

Dopo il primato dello scorso anno, la provincia di Cuneo si riconferma prima in Italia con otto premiati. Oltre ad Alba sono stati insigniti: Bra, Castiglione Falletto, Centallo, Cherasco, Guarene, Monforte d’Alba e Santo Stefano Belbo. A questi si aggiungono i comuni delle altre provincie del Piemonte: Canelli (AT), Pralormo (TO), Gamalero e Volpedo (AL). Il Piemonte mantiene anche quest’anno il primato come regione con più riconoscimenti, 12 sui complessivi 72 assegnati in Italia.