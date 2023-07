Cherasco riconfermata per il terzo anno “Spiga Verde” italiana

Per la terza volta consecutiva Cherasco è annoverata tra i comuni “Spiga Verde”, si tratta del riconoscimento nazionale conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) Italia alle località italiane che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. Il programma Spighe Verdi ha come obiettivo i comuni rurali che intendono valorizzare uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio.

Nato in collaborazione con Confagricoltura, il programma Spighe Verdi non è sicuramente un riconoscimento fine a se stesso, ma un vero marchio di qualità che incentiva i Comuni che desiderano candidarsi al premio ad essere più attenti alla sostenibilità e al proprio patrimonio rurale. Diverse sono le località premiate in Piemonte, regione che annovera il maggior numero di riconoscimenti rispetto alle altre italiane, tra queste c'è Cherasco.

«Si tratta di una importante riconferma – commenta il sindaco Carlo Davico – frutto del lavoro fatto negli anni, valorizzando le politiche di gestione del territorio con attenzione alla sostenibilità e alla qualità della vita dell’intera Comunità, inoltre questo riconoscimento dev’essere uno stimolo per affrontare le sfide del futuro legate alla sostenibilità ambientale».

«La nostra città ha ricevuto per il terzo anno il riconoscimento della Spiga Verde e ne siamo enormemente orgogliosi – commenta l'assessore all'Agricoltura Agnese Dogliani -. Cherasco rientra tra le 12 Spighe Verdi del Piemonte, prima regione tra tutte quelle italiane per il riconoscimento della FEE – Foundation for Environmental Education che, oltre a rilasciare nel mondo la Bandiera Blu per le località costiere, guida i Comuni rurali nella scelta di strategie di gestione del territorio attento all’ambiente e alla qualità di vita della comunità. La conferma della Spiga Verde – continua Dogliani – non solo ci indica che la strada delle scelte attente all’ambiente è quella giusta, ma ci sprona a trovare sempre migliori soluzioni per preservare le bellezze naturali, gli ecosistemi presenti sul territorio e continuare su politiche volte alla sostenibilità».