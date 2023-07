Escursionisti smarriscono il sentiero in alta Valle Gesso: recuperati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco stanno intervenendo in questi minuti per soccorrere un gruppo di escursionisti che stava scendendo dal Monte Matto in alta Valle Gesso per dirigersi al Rifugio Valasco.

Durante la discesa, poco dopo le 18, hanno smarrito il sentiero e, dopo vani tentativi di trovare la strada, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, oltre la squadra di terra anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco che, una volta geolocalizzate le persone, hanno provveduto ad approntare il loro recupero.

In questi minuti, tramire l’uso del verricello le stanno issando a bordo del mezzo per trasportarli in seguito in luogo sicuro. Starebbero tutti bene.