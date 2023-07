Per ridurre il rischio di aggressione ai sanitari, si rafforza il Posto di Polizia al Santa Croce e Carle di Cuneo

Il Questore della provincia di Cuneo Nicola Parisi, come recentemente disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per ridurre il rischio di aggressioni ai sanitari registrate negli ultimi tempi e tutelare la sicurezza del lavoro aumentando l’attività di prevenzione presso gli ospedali, ha potenziato l’operatività del posto di Polizia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo aumentando le fasce orarie di apertura ed il personale in servizio.

Il potenziamento si inserisce nell’ambito dell’attuazione, a livello nazionale, di una più ampia strategia adottata per garantire la presenza degli operatori di polizia, con funzione di prevenzione e controllo, in tutti quei luoghi a maggiore frequentazione e per contrastare puntualmente i fenomeni di criminalità e degrado, incidendo positivamente sul versante della sicurezza, reale e percepita.

Proprio di recente, i poliziotti del presidio di Polizia, in esito agli approfondimenti investigativi hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà: un uomo che aveva sottratto la borsa di una volontaria che assisteva i pazienti, un soggetto che aveva proferito gravi minacce nei confronti dei sanitari e tre persone per lesioni nei confronti di personale dell’Azienda Sanitaria.

Solo negli ultimi 4 mesi, inoltre, sono stati trattati oltre 800 referti medici e la continua presenza di personale ha spesso portato all’immediata identificazioni dei responsabili delle azioni criminose.