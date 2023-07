A Mondovì torna la Mostra dell'Artigianato Artistico, che celebra 55 edizioni

A ridosso del Ferragosto, come d’abitudine, il capoluogo del Monregalese fornisce un’ottima ulteriore ragione per trascorrere in città un po’ del proprio tempo libero.

La tanto attesa Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza, giunta alla sua 55esima edizione, orgogliosa del riconoscimento come fiera di interesse nazionale, è imminente. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 11 agosto alle 17,30 in Piazza Maggiore, alla presenza di numerose autorità. Nell’occasione verrà presentato il nuovo piatto commemorativo realizzato da Ceramica Besio 1842, firmato dall’artista Egidio Longo, e dedicato al cuore pulsante della manifestazione: i suoi preziosi volontari.

Da quel momento e sino alle 23.30 si potrà seguire il percorso ad anello tra le vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, partendo da piazza Maggiore e percorrendo via Gallo, la salita del Belvedere (dove si potrà anche mangiare presso la Taverna della torre, allestita nel cortile della biblioteca civica), i giardini del Belvedere e via Vitozzi, per curiosare tra le esposizioni degli artigiani provenienti da tutta Italia.

Il 12, 13 e 14 agosto l’orario di apertura sarà dalle 11 alle 23.30. Il 15 di agosto l’evento si concluderà alle ore 23.00. L’artigianato artistico, in esposizione nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, sarà – come è giusto che sia – il cuore della manifestazione, affiancato da un ricco di attività in calendario che sapranno andare incontro alle aspettative non solo degli appassionati del genere. Piazza Maggiore ed il suo spettacolare palcoscenico, nello specifico, saranno protagoniste sin dall’esordio, dato che proprio in questo scorcio suggestivo si terrà il primo dei cinque spettacoli in programma.

Il presidente Germone: "Cartellone variegato, in grado di dare soddisfazione a un pubblico vasto, per un’estate monregalese tutta da vivere". "Anche quest’anno la fresca vivacità dei Doi Pass ha impreziosito il cammino di avvicinamento alla Mostra dell’Artigianato Artistico, la manifestazione regina dell’estate monregalese, premiata nel 2022 con il riconoscimento nazionale e giunta quest’anno alla sua cinquantacinquesima edizione" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Trasformare l’impronta medievale di Piazza in una straordinaria scenografia espositiva dove arte, storia, musica e artigianato si fondono per cinque giorni senza soluzione di continuità. Questo, forse, l’elemento vincente che ha reso la Mostra un incredibile strumento di valorizzazione territoriale, capace di intercettare un pubblico vasto ed eterogeneo anche grazie all’attento lavoro di selezione qualitativa perseguito negli anni. Dopo la stagione teatrale, i Doi Pass, Piazza di Circo, Mondovì e Motori e il MOV Festival, dunque, continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per valorizzare il tessuto cit tadino, offrendo intrattenimenti di qualità e supportando l’operato di enti, associazioni e privati, accomunati dalla voglia di rendere la città una destinazione turistica sempre più affascinante e attrattiva".

Grazie alla collaborazione con Piazza di Circo, venerdì 11 agosto, alle ore 21.30, in scena l’Accademia Cirko Vertigo con ‘Petite Promenade’: un carosello di giocoleria ed equilibrismo per una ‘piccola passeggiata’ all'insegna del Circo. Sabato 12 agosto, palcoscenico ris ervato alle Karma B, direttamente da ‘Ciao Maschio’ (Rai1) lo spettacolo delle drag queen più famose d’Italia. Possiamo definirle creature mitologiche, metà essere umano e metà Raffaella Carrà. Le Karma B sono conosciute per le loro performance e apparizioni tv scenograficamente sfavillanti e artisticamente di alto livello, tanto da essere scelte da Immanuel Casto per il lancio del suo ultimo singolo Piena.

Le Karma B sono inoltre portavoce della comunità LGBTQI+ italiana nel mondo. Uno spettacolo ricco di canzoni eseguite dal vivo ed esibizioni omaggio a grandi dive della musica e dell’intrattenimento. Dalle canzoni di Rettore al tributo a Raffaella Carrà, da grandi classici come “Vacanze Romane” di Antonella Ruggiero, al brano “Le Dive con qualcosa in più”, inedito scritto insieme a Romina Falconi.

Il duo in drag attraversa venticinque anni di spettacolo e cultura musicale italiana, visto attraverso il filtro drag che, come tutti i filtri, lascia passare solo alcune cose, in questo caso le più colorate. Sul palco, in un camerino aperto al pubblico, fra una specchiera luminosa e variopinti costumi di scena, le Karma B cantano, recitano, suonano, ballano e si raccontano, il tutto cambiando più abiti di due vallette a Sanremo ai tempi di Pippo Baudo. Oltre al lungo tour de “Le Dive con qualcosa in più”, le Karma B sono anche l’irriverente presenza fissa del programma televisivo “Ciao Maschio”, con Nunzia De Girolamo, in onda ogni sabato su Rai1 e dove i maschi ospiti della conduttrice, sono da loro messi simpaticamente alla berlina.Domenica 13 agosto, continua la collaborazione con Piazza di Circo: la Compagnia Madame Rebine presenta ‘Ventriloquini’.

Una produzione neo-classica dove virtuosismo e risata diventano veicoli per parlare di amicizia e di dialogo. Un varietà surreale, esilarante, ricco di colpi di scena e numeri brillanti: dalla magia all’acrobazia, dall’ipnotismo al beat box, dal rumorismo al canto. Il Gran Ventriloquini è un one man show in cui il virtuosismo e il divertimento diventano un veicolo per parlare di amicizia e fratellanza. Uno spettacolo di magia e ventriloquio adatto davvero a tutte le età. Lo spettacolo è frutto di un percorso decennale di studio della vocalità compiuto da Massimo Pederzoli, artista circense che ha saputo fondere la sua passione per la ricerca vocale, al teatro di figura e alla magia. Lunedì 14 agosto, sempre alle ore 21.30, Clavdio in concerto. Il cantautore romano presenta a Mondovì l’album ‘Guerra fredda’ e il nuovo singolo. Voce profonda e testi sospesi magistralmente tra ironia e amarezza. Il suo brano d'esordio "Cuore" (a cui è seguito dopo qualche mese il secondo brano dall’impasto più minimale “Ricordi”) ha colpito subito nel segno entrando nel circuito radio mainstream e mietendo milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Una vera e propria rivelazione che ancora deve esprimere appieno il potenziale di Togliatti Boulevard, suo album d’esordio la cui uscita è prevista per il 29 marzo 2019.Nelle giornate di sabato 12 e lunedì 14 agosto, alle ore 18.00 ed alle ore 21.00, presso il giardino del Belvedere, gli spettacoli di Enrico de Palmas: “Edp live looping", performance musicale con chitarra ed elettronica.

"La Mostra dell’Artigianato Artistico ben esalta le tante peculiarità del nostro centro storico e dei nostri artisti-artigiani – afferma Mattia Germone, presidente de “La Funicolare” –. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Mondovì e il supporto della Fondazione CRC, volto a fare della nostra città un centro sempre più attrattivo sotto il profilo turistico e commerciale. Presentiamo per ora la parte dell’intrattenimento musicale, seguirà nei Comunicato n° 12/2023prossimi giorni, il ricco panel di laboratori, vero e proprio successo dell’edizione 2022, e le rinnovate ‘Mostre nella Mostra’, ormai marchio di fabbrica della manifestazione".

Per maggiori informazioni in merito agli eventi inseriti nel programma della Mostra: tel. 0174-552192; www.lafunicolaremondovi.it - www.artigianatomondovi.it

Ecco nel dettaglio gli spettacoli della 55ª Mostra dell’Artigianato Artistico:

Venerdì 11 agosto ore 21,30 - piazza Maggiore Accademia Cirko Vertigo: “Petite promenade” Evento organizzato in collaborazione con Piazza di Circo

Sabato 12 agosto ore 21,30 - piazza Maggiore Karma B show. Direttamente da ‘Ciao Maschio’ (Rai1) lo spettacolo delle Drag Queen più famose d’Italia

ore 18,00 e ore 21,00 - Giardini del Belvedere Enrico de Palmas “Edp live looping", performance musicale con chitarra ed elettronica

Domenica 13 agosto ore 21,30 - piazza Maggiore Compagnia Madame Rebine: “Ventriloquini” Evento organizzato in collaborazione con Piazza di Circo

Lunedì 14 agosto ore 21,30 - piazza MaggioreClavdio in concerto ore 18,00 e ore 21,00 - Giardini del BelvedereEnrico de Palmas “Edp live looping", performance musicale con chitarra e elettronica