A Santo Stefano Belbo è in arrivo la Notte Gialla, poi sarà festa con la nuova Pro loco

La Notte Gialla si avvicina, portando con sé non solo cibo, musica e spettacoli, ma anche l'entusiasmo dei ragazzi della nuova Pro Loco di Santo Stefano Belbo, il cui debutto ufficiale era previsto con l'evento "Bacia Me Stupida" del 30 giugno scorso, rimandato a causa del maltempo. Tuttavia, i giovani membri della Pro Loco non si sono arresi e ora si preparano per essere protagonisti durante la Notte Gialla di sabato 29 luglio, per mostrare il loro impegno e la loro passione.

“Per me è un onore essere il Presidente di questa Pro Loco, anche se preferisco parlare al plurale perché è solo uniti che possiamo fare la differenza – spiega Martina Alossa –. Per noi la Pro Loco infatti è sinonimo di comunità. Vogliamo fare qualcosa di bello per il nostro Paese, vogliamo vedere la gente con il sorriso, riunita nelle piazze come un tempo. Non c’è nulla da inventare, ma solo da scoprire, sperimentare e soprattutto da vivere insieme. Noi ci crediamo e siamo fermamente convinti che ‘Una Pro Loco ci vuole’, a Santo Stefano Belbo. Quindi… tacuma!”.

Insieme alla presidente Martina Alossa anche Elena Marzolla, Luca Vaccaneo, Riccardo Colombardo ed Enrico Garrone, che saranno presenti sabato 29 luglio alla Notte Gialla, con lo stand dedicato ai ravioli: un primo assaggio delle attività dell'ente, proposto in un clima di festa e convivialità.

“Quando un gruppo di giovani decide di impegnarsi a titolo di volontariato per la comunità, è sempre una buona notizia – dichiarano il sindaco Laura Capra e l’assessore santostefanese a Turismo e Manifestazioni, Fabio Gallina –. Ecco perché siamo felici e ringraziamo pubblicamente i ragazzi di ‘Una Pro Loco ci vuole’, con il loro grande entusiasmo, e siamo pronti a supportarli lavorando in sinergia con la nostra Amministrazione comunale”.

Restando in tema di festeggiamenti, Santo Stefano Belbo è pronto a ospitare la festa patronale di San Rocco, con tanti interessanti appuntamenti dall'11 al 21 agosto.

Si parte venerdì 11 agosto con l’apertura del luna park, che sarà a disposizione di tutti i visitatori per l’intera durata della festa; dalle ore 20.00, nel salone parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, grande raviolata dell’amicizia.

Mercoledì 16 agosto ecco in calendario il tradizionale mercato di San Rocco: durante tutta la giornata saranno presenti bancarelle in piazza.

Venerdì 18 si recupera “Bacia me stupida” l’attesa serata in programma per fine giugno e rimandata per maltempo. L’evento è organizzato in collaborazione con la nuova “Una Pro Loco ci vuole” e offre cibo, vino e buona musica in piazza Annibale Costa: è possibile prenotare un tavolo telefonando al 320/4918632.

Sabato 19, sempre in piazza Annibale Costa, la proposta è per una serata latina di alto livello, con spettacolo di atleti iscritti alla Federazione Italiana Danza Sportiva, allietato da cibo e bevande.

Domenica 20 serata di liscio con “I Colibrì”, arricchita da cena a cura della Pro Loco, al costo popolare di 22 euro (bevande escluse). Per partecipare alla cena è necessario prenotare entro venerdì 18 agosto, telefonando ai numeri 348/9743584 oppure 346/964384.

Lunedì 21 agosto i festeggiamenti si concludono con il botto: dalle ore 23.00, grandioso spettacolo pirotenico.

E per chi fosse impaziente, sarà possibile vivere un assaggio di clima festoso già venerdì 4 agosto, dalle ore 21.15, in piazza San Rocco, con il concerto della Filarmonica sanstefanese diretta da Massimo Marenco.