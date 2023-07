Domenica 13 agosto al WiMu con il Giocamuseo per famiglie

Una vigilia di Ferragosto da trascorrere al WiMu di Barolo con il Giocamuseo che anche in estate arriva puntuale domenica 13 agosto, come ogni seconda domenica del mese.

La Barolo&Castles Foundation torna a proporre il format di visita pensato appositamente per avvicinare il pubblico dei giovanissimi alla cultura del territorio e godere degli allestimenti giocando con mamma e papà.

Per tutta la giornata, all’ingresso del castello comunale Falletti si potrà acquistare un kit di gioco per scoprire il percorso museale ideato dall’architetto svizzero François Confino. Dalla terrazza in cui ammirare e riconoscere i paesaggi vitivinicoli dell’Unesco alla discesa lungo i piani del maniero e i freschi saloni per scoprire il legame tra il vino, le arti e la storia, il kit Giocamuseo (consigliato per bambini da 6 a 12 anni) fornisce una serie di informazioni, divertenti giochi e quiz da risolvere, e racconta i contenuti delle sale espositive.

Promosso dalla Barolo&Castles Foundation per scoprire in modo divertente gli allestimenti dell’avveniristico Museo del Vino insieme con mamma e papà, il Giocamuseo è disponibile durante tutto l’orario di apertura (dalle 10,30 alle 19, ultimo ingresso alle 18).

INFO E PREZZI BIGLIETTI PER IL GIOCAMUSEO AL WIMU

Ogni seconda domenica del mese la tariffa per le famiglie è speciale: 18 euro per due adulti + 1 bambino, 21 euro per due adulti + 2 bambini. Il Giocamuseo è incluso. I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo dell’attività (3 euro).

L’attività è consigliata alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Per prenotazioni scrivere a info@wimubarolo.it oppure telefonare al numero 0173/386697. Per informazioni consultare il sito www.wimubarolo.it.