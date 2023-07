Gli archi dell'Orchestra Bruni in concerto a Cherasco per ricordare il geologo Piergiorgio Rossetti

Martedì 8 agosto, alle ore 21 presso il Giardino della Chiesa della Madonnina di Cherasco, gli archi della prestigiosa Orchestra "Bartolomeo Bruni" di Cuneo (foto) si esibiranno in un concerto gratuito per ricordare il geologo di fama internazionale Piergiorgio Rossetti a quattro anni dall'improvvisa scomparsa.

L’orchestra si esibirà in formazione ridotta con i soli archi (13 elementi) in un concerto dal titolo “Serenata d’estate”.

Intitolata al violinista e compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni (1757– 1821), l’orchestra è stata fondata nel 1953 dal M° Giovanni Mosca, che per mezzo secolo ne è stato il Direttore e animatore. Grazie alla sua duttilità, che le permette di passare dalle dimensioni di un piccolo complesso d’archi a quelle di un grande complesso sinfonico, riesce a svolgere una capillare opera di dif- fusione della cultura musicale principalmente nel Cuneese, ma anche in molti centri del Nord Italia e della Francia del Sud.

Il suo vasto repertorio spazia dal Barocco al Novecento, con aperture ai mo- derni generi della musica da film, della canzone d’autore e del jazz. La sua ini- ziativa di maggior successo è il Concerto di Ferragosto, da molti anni tra- smesso in diretta dalla terza rete RAI e ascoltato anche al di fuori dell’Italia, giunto alla sua 42° edizione. Nato per portare la musica in siti naturali di alta montagna, ha permesso di scoprire le bellezze paesaggistiche delle vallate cu- neesi ed è diventato un’attesa occasione di incontro per migliaia di ascoltatori – escursionisti .

Dalla collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Fondaco” è nato il progetto che prevede suggestioni pittoriche e artistiche durante i concerti.

In particolare per ricordare Piergiorgio Rossetti il Fondaco ha previsto la realiz- zazione di due prove d’autore firmate dagli artisti Stefano Allisiardi e Marco Tallo- ne, presenti nella serata dell’8 agosto. A fine concerto tutto il pubblico presente riceverà in regalo una prova d’autore.

Fin dalla prima edizione a fianco della musica c’è stata sempre Acqua di Cherasco che ha contribuito a sviluppare il concetto di ospitalità creando una scenografia olfattiva che si libra nell’aria come fa la musica, seguendo gli autori e creando suggestioni emozionali. Vista, naso e orecchio sono coinvolti in un divertente gioco sensoriale.

Il concerto è a ingresso gratuito. Info e prenotazioni: demusica_clarascum@hotmail.com; Cell: 339/788946.