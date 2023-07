Nel fine settimana di Ferragosto workshop creativo e visite guidate alle opere di Peverelli e Picasso a Mondovì

Da domenica 13 a martedì 15 agosto la Fondazione CRC organizza una tre giorni di iniziative collaterali dedicate alla mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”, inaugurata recentemente presso il Museo della Ceramica di Mondovì. L’intera giornata di domenica 13 agosto sarà dedicata al workshop creativo “Incidere come Picasso”, organizzato insieme a Noau. Officina Culturale e tenuto dall’illustratrice Giulia Mezzadri, che prevede una prima sessione al Museo della Ceramica e il successivo trasferimento a Liber – Museo Civico della Stampa (Piazza d’Armi, 2/E). I partecipanti potranno visitare la mostra e poi scoprire la linoleografia attraverso l’intaglio delle matrici in linoleum e la stampa su diverse carte e inchiostri, traendo spunto dalle linogravures di Picasso esposte. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incidere-come-picasso-687134286147?aff=oddtdtcreator. Lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto, alle ore 17,30, Fondazione CRC organizza presso il Museo della Ceramica due visite gratuite alla mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”, guidate dal curatore Enzo Biffi Gentili. Prenotazione obbligatoria via mail a segreteria@museoceramicamondovi.it. Le iniziative sono organizzate nell’ambito della Mostra dell’Artigianato Artistico che si terrà a Mondovì dall’11 al 15 agosto: da sabato 12 agosto al termine della manifestazione, la mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso” sarà visitabile, sempre ad ingresso libero, dalle 11 alle 23,30 (il martedì fino alle 23).

Il workshop “Incidere come Picasso” di domenica 13 agosto è aperto a tutti ed è pensato per chi vuole sperimentare una nuova tecnica artistica o avvicinarsi a un metodo sperimentale di espressione attraverso il segno e i materiali. Iniziando con la visita alla mostra, i partecipanti potranno prestare particolare attenzione alle linoleografie di Picasso esposte per poi, durante il workshop, creare un’immagine monocromatica unica, incisa su linoleum, stampata e assemblata in un libricino multi-sensoriale da toccare e accarezzare, che li trasporterà in una nuova dimensione di vuoti, pieni, texture e superfici. La curatrice del workshop, Giulia Mezzadri, è illustratrice freelance e si occupa di graphic design e comunicazione: la sua più grande e antica passione è quella per le arti figurative e in particolare per le tecniche di stampa tradizionale.

Durante le visite guidate di lunedì 14 e martedì 15 agosto, il critico d’arte e curatore della mostra Enzo Biffi Gentili guiderà i partecipanti alla scoperta di Cesare Peverelli e Pablo Picasso sotto inediti punti di vista. L’esposizione intende valorizzare la collezione di 50 ceramiche inedite dell’artista Cesare Peverelli, realizzate a Vallauris e donate alla Fondazione CRC − nell’ambito del progetto “Donare. Rilanciare la cultura del dono in provincia di Cuneo” − dall’imprenditore provenzal-piemontese Michel Ribero. Cogliendo l’occasione del Cinquantenario della morte di Pablo Picasso, il curatore Enzo Biffi Gentili propone in mostra un accostamento tra le ceramiche di Peverelli e una serie di linoleografie del padre del Cubismo, realizzate anch’esse a Vallauris, approfondendo l’accostamento tra le ceramiche del primo e i lavori del secondo e presentando inoltre la serie di bottiglie smaltate che il progettista napoletano, Eduardo Alamaro, dedica a Picasso: un lavoro mai esposto in Italia. Ai partecipanti sarà consegnata una copia omaggio del catalogo.