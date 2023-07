Saluzzo Estate: gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto

Ogni settimana il calendario di Saluzzo Estate propone rassegne letterarie e teatrali, serate in musica e visite guidate che si alternano nelle varie serate infrasettimanali.

Unico appuntamento fisso è quello del mercoledì sera con il cinema all’aperto che ogni settimana

propone un film diverso.

Il programma dal 3 agosto al 9 agosto:

Giovedì 3 agosto 2023 – ore 21.15 a Villa Belvedere Radicati in via San Bernardino 17 per la rassegna teatrale Storie d'Estate, lo spettacolo teatrale “Chiama tu”, con Federico Fauro e Valentina Sandri. Testo di Raffaele Lamorte.

Costo: € 10 (€ 8 associati Associazione Arte, Terra e Cielo)

A cura di Associazione Arte Terra Cielo

Per info e prenotazioni: associazione.arteterracielo@gmail.com, cell. 333-697 90 63

Sabato 5 agosto 2023 – ore 20.00 al Tasté Bristot in via Salita al Castello la serata Karaoke a ingresso libero, a cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it; cell. 349-6275879.

Mercoledì 9 agosto 2023 - ore 21.30 al parco Tapparelli in via Trieste 23 torina il cinema all'aperto con "L'ultima notte di amore". A cura di Fondazione Amleto Bertoni

Per info: www.prenotazionifondazionebertoni.it; info@fondazionebertoni.it;

tel. 0175-43527.