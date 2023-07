Cinema all'aperto e “tendata” a Pian Munè di Paesana

Sabato 29 luglio, come ogni anno, a Pian Munè di Paesana ritorna il cinema all'aperto con annessa “tendata”.

Un maxischermo nell'area verde del Rifugio regalerà a tutti una serata speciale.

Si cena al rifugio tra le ore 19.30 e le 20.30, poi - a seguire, appena arriva il buio, ci si sposta tutti in area verde per godere re della visione di un divertentissimo film musicale d'animazione, adatto a grandi piccini, “Sing 2”.

Per quanti lo desiderassero, già dal mattino, sarà possibile montare gratuitamente la tenda. La quota di partecipazione è fissata in 35 euro (cena + cinema) ed in 25 euro (cena + cinema bambini).

Solo cinema e consumazione 18 euro.

Info e prenotazioni al numero 328/69.25.406 (anche tramite messaggio whatsapp).