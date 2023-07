Amatori Basket Savigliano: grande successo per il Summer Camp 2023 delle Pantere

Come consuetudine da ormai 17 anni subito dopo la fine della scuola inizia il Summer Camp delle Pantere.

Quest’estate, in particolare, il Palaferrua ha aperto i battenti ai campers il 12 giugno e proseguirà le sue attività fino a settembre, prima dell’inizio delle scuole, solamente con 3 settimane di pausa ad agosto, per un totale di 9 settimane.

Sicuramente quello di quest’anno è il Camp dei record: già a partire dalla quarta settimana il numero totale di iscritti ha superato quello di tutte le edizioni passate! Quest’anno ci sono state alcune grandi novità.

In particolare, l’offerta del camp si è ampliata rendendo disponibili tre pacchetti diversi: il camp MultiSport, che ha caratterizzato anche le edizioni precedenti con attività che variano dalla pallavolo all’atletica, dal badminton al golf, e tantissimi altri sport; il pacchetto English che permette di svolgere tutte le attività con Jess, una madrelingua inglese; e il pacchetto Basket, che permette agli appassionati di dedicare alcune ore di allenamento al miglioramento delle skills individuali grazie al supporto di allenatori professionisti.

Altra grande novità è stata quella delle gite in tre parchi a tema. La prima ad Anthares World, un parco avventura equipaggiato con 68 attrezzi suddivisi in 10 percorsi di difficoltà ed altezze crescenti, come ponti tibetani, carrucole e percorsi di arrampicata.

La successiva è stata CowboyLand, un parco dove i bambini hanno potuto trascorrere una giornata con Cowboys, Cowgirls e Indiani, diventando una straordinaria occasione per conoscere da vicino anche molti animali che popolano le praterie e i ranch degli Stati Uniti d’America.

L’ultima gita è stata a Zoom, il primo bioparco immersivo d’Italia: 160.000 mq per oltre 84 specie animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie. Un avventuroso viaggio a piedi, tra Asia e Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nei loro. Ultima grande esclusiva delle Pantere è la notte sotto le stelle.

I campers al termine della consueta giornata, si sono fermati al Palaferrua oltre le 17.30. Prima di cena c’è stato il grande torneo con gli istruttori, nel quale ogni squadra era composta da un istruttore e uno o due ragazzi, per affrontarsi in numerose sfide. Dopo cena e dopo il montaggio delle tende è giunta l’ora del grande gioco notturno. Per poi andare a dormire sotto le stelle e svegliarsi pronti per una ricca colazione ed un’altra entusiasmante giornata di camp.

“Siamo molto soddisfatti degli obiettivi raggiunti quest’anno” commenta Andrea Fiorito “ci aspettavamo che, nel primo Summer Camp in cui il Covid è solo un lontano ricordo e non ci sono più restrizioni, gli ottimi numeri degli anni scorsi potessero subire una leggera flessione, con la ripresa dei viaggi in Italia e all’estero. Invece, non è stato così e i bambini e le bambine sono incrementati di settimana in settimana. Il merito va sicuramente ai 35 istruttori e istruttrici che hanno lavorato in coesione per porre sempre al centro il divertimento dei ragazzi. E ovviamente ai genitori che hanno riposto fiducia nella nostra organizzazione. Bisogna anche ringraziare i dirigenti dell’Amatori Basket che si sono resi disponibili a guidare i pulmini per andare a prendere i ragazzi al mattino. Un ringraziamento anche alla Markas che ci ha permesso di fornire un pasto ed un luogo riparato ai ragazzi per pranzare, alla Piscina di Savigliano che ha rinfrescato le nostre giornate più calde e a Granda Padel che ha fornito i suoi campi per alcune sfide stupende!”.