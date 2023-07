Assoluti d'Italia Enduro: Team Boano, doppietta di Matteo Cavallo nella classe 300

Penultimo appuntamento stagionale con gli Assoluti d'Italia Enduro, che nello scorso fine settimana hanno fatto tappa a Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro Urbino, per la settima ed ottava giornata di gara del massimo campionato italiano di enduro.

Una trasferta impegnativa complici le torride temperature ed un percorso di gara insidioso, sapientemente disegnato dal Motoclub Benelli in collaborazione con il Track Inspector Mario Rinaldi su un percorso di circa 50 Km da ripetere quattro volte nella giornata di sabato 22 Luglio e tre volte in quella di domenica 23 e che prevedeva tre differenti prove speciali nell'ordine: un' Enduro Test di 6 Km, seguito da un Cross e a chiusura di giro un Extreme Test tanto tecnico ed insidioso quanto spettacolare.

Il migliore tra i piloti del Team Boano è stato Matteo Cavallo che, nelle due giornate di gara a Sant’Angelo in Vado, ha raccolto due primi posti nella classe 300 e delle ottime prestazioni nell’Assoluta in cui ha collezionato un sesto ed un quarto posto. Il pilota piemontese è sempre più leader della classe 300 a due giornate dalla fine del Campionato.

Ottime prestazioni anche per Matteo Pavoni che nel weekend marchigiano ha raccolto due secondi posti sempre a pochi secondi dal primo classificato. Da registrare l’ottimo settimo posto assoluto per Matteo Pavoni nella giornata di domenica dopo l’undicesimo posto nella giornata di gara precedente.

Buona la prova di Deny Philippaerts nel weekend di Sant’Angelo in Vado, lo score del pilota/team manager è di un quarto ed un terzo posto nella classe 250 2T. Deny attualmente occupa ancora la seconda posizione nella classifica provvisoria della classe 250 2T in attesa dell'atto conclusivo stagionale a Darfo Boario Terme.

Ultimo ma non per importanza Daniel Milner: il pilota australiano ha collezionato una buona prestazione nel weekend marchigiano concludendo al decimo ed undicesimo posto nell’Assoluta e terminando due volte al sesto posto nella classe Stranieri.

Archiviata la penultima tappa della stagione, il Circus dell'enduro italiano si ferma ora per il mese di agosto per poi tornare il primo weekend di settembre per l'atto conclusivo della stagione 2023.