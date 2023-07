Cuneoginnastica show nel settore di ritmica: dieci medaglie d'oro ai Campionati Italiani Silver di Rimini

A qualche settimana di distanza dai Campionati Italiani Silver della Ginnastica in Festa di Rimini, la Asd Cuneoginnastica fa il punto sul medagliere portato a casa dalle sue atlete.

Dieci medaglie d’oro, dieci campionesse italiane! Cinque vice campionesse italiane e sette medaglie di bronzo per il settore di ritmica; medaglie queste che vanno ad aggiungersi alle 5 medaglie dell’artistica vinte nei giorni precedenti.

Nel livello LE eccellenza Irene Ciarlo è oro alla palla. Matilde Viano è la Campionessa Italiana al corpo libero nella categoria Allieve 2. Arianna Caliman porta a casa la medaglia di bronzo al cerchio nella fascia Junior 1. Beatrice Mandrile tra le Senior 2 è la migliore all-arounder e anche campionessa italiana di specialità con le clavette. Per lei anche due argenti: al cerchio e alla palla. Francesca Bertaina nella categoria LD Senior 3 è tre volte oro: all-Around, Cerchio e Clavette. Nella stessa categoria Rebecca Capellaro è la campionessa italiana al nastro e bronzo alle clavette. Anna Fraire tra le Senior 2 si contende fino all’ultimo il titolo italiano all-aroud. Chiude purtroppo al secondo posto ma è comunque vice campionessa Italiana. Nelle finali di specialità è la terza miglior ginnasta d’Italia al cerchio e vice campionessa italiana alla palla. Giorgina Plaku, Senior 1, è bronzo italiano all-around, bronzo al cerchio e vice campionessa italiana alla fune. Adele Bramard nella fascia Allieve 2 stupisce la giuria e si aggiudica il titolo Italiano alla fune. Bronzo al corpo libero. Veronica Rossi conquista una meritatissima medaglia di bronzo alle clavette nella categoria delle Junior 1. Anche nel livello LC la A.s.d. Cuneoginnastica è protagonista. Carolina Lovera tra le Senior 2 è la campionessa Italiana alle clavette. Sara Roasio nella fascia Senior 3 vince la competizione con la palla. Sempre tra le Senior 3 Anna Bressano è la vice campionessa italiana al nastro.

“Tutte le nostre atlete si sono ben comportate a Rimini in questi campionati nazionali silver della Federazione Ginnastica d’Italia. In quasi tutte le competizioni siamo riuscite a conquistare la finalissima, riservata alle migliori 10 partecipanti di ogni livello e categoria. I numeri superavano le 200 partecipanti per ogni specialità. Eravamo consapevoli di essere preparate per questo appuntamento Italiano e abbiamo dato il massimo”, commentano le tecniche Marianna Ricca, Emilia Rancurello, Elisa Beccaria, Sofia Bouamor e Alessia Cravero.

Alexandra Mandrile, Alice Caudana, Alice Falletto, Alice Rosso, Anita Boi, Arianna Not, Chiara Garello, Chiara Gerbaldo, Eleonora Conte, Flutura Qira, Marta Rosso, Melisa Qira, Miriam Bragoli, Noemi Enrici, Alice Bergese, Amber Cuka, Martina Pisoni, Sofia Fantino, Alisia Forte, Arianna Bagnis, Greta Pezzoli, Sindi Boda e Sveva Bergese completano la rosa delle atlete di Cuneoginnastica presenti a Rimini.