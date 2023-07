Racconigi Cycling Team: ultimo impegno agonistico di luglio, domenica appuntamento con il "Trofeo Prealpi in Rosa"

Secondo impegno stagionale consecutivo sulle strade del Veneto per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domenica 30 luglio andrà a caccia di gloria nella nona edizione del “Trofeo Prealpi in Rosa”, gara open organizzata dall’A.S.D. Frare-De Nardi nel cuore di Tarzo, in provincia di Treviso.

Il team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni delle junior Irene Cagnazzo, medaglia di bronzo al “Campionato Italiano” di Pieve del Grappa (TV), Arianna Giordani, dominatrice del “Memorial Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), Asia Rabbia, campionessa italiana su pista nella prova della velocità a squadre e reduce dalla ‘top ten’ conquistata domenica scorsa alla “San Gabriel Gold Race - Memorial Renzo Tonon” di Levada di Ponte di Piave (TV), ed Alessia Sgrisleri, e le under al primo anno di categoria Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, già terza classificata nella gara disputata sulle strade toscane di San Miniato (PI).

Il ritrovo è fissato alle ore 12:00 in via Cesare Battisti, presso lo stand della sagra di Tarzo, dove due ore più tardi prenderà il via la competizione. 112 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, caratterizzati da tre giri di un circuito di 34 chilometri e da un finale in linea, ricco di saliscendi, verso il traguardo finale collocato in via Corona.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO PREALPI IN ROSA” A TARZO (TV):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce