Volley maschile: VBC Mondovì, depositata l'iscrizione ai campionati di Serie C e Serie D

Il VBC Mondovì, confermata la stretta e consolidata collaborazione con il Villanova, ha provveduto ad effettuare il deposito di tutta la documentazione necessaria per l’ iscrizione ai Campionati di serie C e D maschile 2023/2024.

In serie C le squadre aventi diritto sono 20 (VBC Mondovì, Novi, Ovada, La Bollente Acqui, Hasta Asti, Racconigi, Cuneo, Pavic Romagnano, Altiora Verbania, S. Paolo Torino, Arti e Mestieri Collegno, Valsusa Condove, Val Chisone, Lasalliano Torino, Chieri, Parella Torino, S. Paolo ASD, Santhià, Vercelli) e la regular season, che prenderà il via nel week-end del 4-5 novembre 2023 e terminerà nel week-end del 13-14 aprile, si strutturerà su due gironi da 10 formazioni l’ uno sulla base della vicinorietà territoriale, mentre la formula per determinare le promozioni e le retrocessioni per la stagione 2024/2025 verrà comunicata ufficialmente soltanto quando si saprà esattamente il numero di squadre iscritte, comunque prima della data del sorteggio dei gironi.

Anche in serie D le squadre aventi diritto sono 20 e più precisamente: VBC Mondovì, Savigliano, Cuneo, Boves, Novi, Novara, S. Rocco, Domodossola, Pallavolo Torino, S. Paolo Torino, Borgofranco, Reba Torino, S. Mauro Torino, Alto Canavese, Valli di Lanzo Ciriè, Lasalliano Torino, Chisola, Chieri, Aosta e Biella.

In casa monregalese i dirigenti stanno alacremente lavorando per definire l’ organico della formazione che affronterà la prossima serie C, che sarà sempre guidata dal confermato Massimo Bovolo e dal suo aiuto Fabrizio Marchisio e che disputerà le gare interne il sabato sera alle ore 20.45 al Pala Tomatis di Villanova.

“Il nostro obbiettivo – affermano i dirigenti monregalesi – è quello di creare una squadra competitiva ed in grado di puntare in alto e che riesca a centrare la qualificazione ai play-off per la promozione, provando ad ottenere la promozione in serie B ed il ritorno nei Campionati Nazionali sul campo, così come abbiamo sempre fatto nella nostra storia ultra cinquantennale, anche se sappiamo perfettamente che sarà un traguardo impegnativo e che si ottiene lavorando sodo e faticando quotidianamente.”

Anche per la seconda squadra militante in serie D si sta lavorando alacremente per allestire una formazione giovane, che permetta ai numerosi ragazzi dell’ organico di crescere sia tecnicamente che tatticamente onde poter essere pronti quanto prima al salto in prima squadra.