Moda, Kering acquista 30% di Valentino per 1,7 miliardi

(Adnkronos) - Il gruppo del lusso francese Kering ha firmato un accordo con il gruppo del Qatar Mayhoola per l'acquisizione del 30% di Valentino per 1,7 miliardi di euro. Lo rende noto Kering in un comunicato. Questo accordo comprende un'opzione che permette al gruppo del lusso guidato da Francois Henri Pinault di rilevare il 100% della Maison entro il 2028. Rothschild & Co. è stato l' advisor di Mayhoola in questa operazione.

L'operazione, sottolinea Kering, si inserisce nell'ambito di una partnership strategica più ampia tra il gruppo francese e Mayhoola che potrebbe portare a un ingresso del gruppo del Qatar nel capitale sociale di Kering. Con questa operazione Kering diventerà azionista di riferimento della Maison fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani e sarà rappresentato nel Cda di Valentino. Mayhoola resterà l'azionista di maggioranza con una quota del 70%. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine del 2023.

"Sono impressionato dall'evoluzione di Valentino sotto il controllo di Mayhoola e molto felice che Mayhoola abbia scelto Kering come partner nello sviluppo di Valentino, una casa italiana unica sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono molto felice di questo primo passo nella nostra collaborazione con Mayhoola per la crescita di Valentino e per continuare l'ottima traiettoria di elevazione del marchio che Jacopo Venturini continuerà a guidare", commenta il presidente e Ceo di Kering, François-Henri Pinault.

Valentino, sottolinea il Ceo Rachid Mohamed Rachid, "è una delle più grandi case di lusso italiane e siamo molto felici di accogliere Kering come partner strategico nella prospettiva dei prossimi sviluppi della Maison de Couture. Sotto la nostra guida, Valentino ha rafforzato le sue fondamenta come marchio di lusso riconosciuto e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo capitolo Kering".