"Grazie a medici e personale dell’ostetricia di Cuneo per averci assistito nella nascita della nostra Martina"

Riceviamo e pubblichiamo.

***



Gentile direttore,

approfitto dell’ospitalità sul vostro quotidiano per rivolgere un ringraziamento speciale a tutti gli operatori del reparto di ostetricia, sala parto, nido e ambulatori di gravidanza dell'ospedale "Santa Croce" di Cuneo.



Grazie di cuore per la professionalità, cura, umanità e sensibilità di ogni singolo operatore di tutta l’équipe, nessuno escluso: medici, ginecologi, ostetriche, infermieri, Oss, tirocinanti, addetti alle pulizie e al servizio pasti che abbiamo incontrato nei giorni di degenza per la nascita di Martina!



In particolare un grazie infinito e un augurio di buona pensione all'ostetrica Emilia che ha concluso la sua carriera proprio con la nascita della nostra Martina lo scorso 25 luglio!



Grazie all'infermiera Stefania, che insieme a Emilia ci ha sostenuto nel dare alla luce la nostra piccola! Porteremo per sempre nel cuore questo dolce ricordo! Con grande stima e affetto dalla piccola Martina (letto 11).



Mamma Simona, papà Paolo con la sorella e il fratello maggiori Letizia ed Edoardo