Il comune di Grinzane e le aziende locali regalano 18 borse di studio “Premiamo i meriti a scuola e i comportamenti virtuosi”

Regalare borse di studio agli studenti residenti più meritevoli. Un’iniziativa, diventata ormai una sentita tradizione per il Comune di Grinzane Cavour, grazie anche alla collaborazione di alcune aziende locali (Mondo, Sebaste, Vezza, Dromont e Tapp). Ci saranno tre riconoscimenti (250, 150 euro e 100) suddivisi per la scuola primaria e secondaria, istituti tecnici, licei e università: un totale di 18. L’assessore all’Istruzione Elena Grimaldi spiega la finalità dell’iniziativa. “Vogliamo premiare chi si impegna a scuola e ha una condotta ineccepibile. Una parte del punteggio finale sarà determinata inoltre dall’impegno in attività extrascolastiche, non solo lo sport, ma volontariato e, da quest’anno, le attività teatrali, musicali e culturali”.

L’anno scorso erano arrivate 52 candidature. Aggiunge l’assessore: “Tutti i partecipanti saranno comunque premiati. È un’iniziativa a cui siamo molto legati perché ci permette di venire in contatto con il meglio delle nuove generazioni e ci riempie di fiducia per il futuro. Si tratta di ragazzi con grandi qualità e che sono seguiti nel loro percorso dalle famiglie. Non è solo un premio per chi è scelto, ma un incentivo e uno stimolo per tutti quelli parteciperanno. La consegna delle borse di studio avverrà all’interno della Fiera gallese, a settembre”.

La scadenza per presentare le domande è sabato 12 agosto a mezzogiorno, via mail agli indirizzi anagrafe@comune.grinzanecavour, segreteria@comune.grinzanecavour.cn.it: sarà anche possibile consegnarle a mano nella buca delle lettere davanti al Comune. Regolamento, modulo di domanda e dichiarazione degli esami universitari e delle attività extrascolastiche sono consultabili su www.comune.grinzanecavour.cn.it.