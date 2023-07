A Ormea si inaugura la mostra di Bruno Barbero

Verrà inaugurata venerdì 4 agosto, alle 17, presso la Sala mostre del Palazzo delle Meridiane, in Via Roma 3, a Ormea, la mostra di pittura “Fulgenti boschi e chiare acque di Ormea… “ di Bruno Barbero.

La sua attività artistica, una intensa passione che si protrae da oltre cinquant’anni, si esprime attraverso diverse tecniche pittoriche, ma è soprattutto con l’acquerello che il paesaggio e la natura si trasformano in emozioni, e le emozioni divengono colori.

Ormea, dice l’artista, ha particolarità interessantissime, per le sue strette vie, per le sue vegetazioni rigogliose che variano con il variare delle stagioni, suggerendo di andare oltre l’immagine fotografica per cogliere e trasmettere la bellezza e la poesia di un luogo che riflette serenità ed antiche radici.



Gli alberi raccontano molte cose, aggiunge ancora Barbero, nella loro vita hanno visto passare uomini e storie, e parlano a chi si mette in ascolto, l’armonia della natura suggerisce che la pittura può non essere solo tecnica o espressione di sé stessi, e che l’arte, oltre al grande valore di documentare il nostro passato ed il presente, può avere un compito più profondo. Il pennello di un pittore, anche grazie alla scelta dei colori, può raccontare una diversa visione, può narrare un mondo in cui ritrovarsi e fondersi.



Nel corso della mostra ci saranno due momenti, sabato 12 agosto e sabato 19 agosto, dalle ore 15.30, rivolti a coloro che vogliono sperimentare la tecnica dell'acquerello, due brevi lezioni durante le quali immaginare e dipingere “Il cielo che vorremmo...”