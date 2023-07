A Sant’Antonino di Narzole inaugurata la pista pedonale

Giornata di festa per la frazione di Sant’Antonino di Narzole, dove è stata inaugurata la pista pedonale che collega la frazione Lucchi e punta direttamente a collegarsi con Narzole.

“Un progetto importante di viabilità sostenibile e di incoraggiamento allo sport - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, durante il taglio del nastro -, che stava molto a cuore all’amministrazione comunale di Narzole, in particolare all’assessore Flavio Curti, che si è speso in ogni modo per poter realizzare questo progetto, diventato in poco tempo realtà”.

Si così approfittato dei festeggiamenti estivi della frazione per tagliare il nastro dell’opera che mette in sicurezza un tratto importante e molto frequentato di strada, a cui si è aggiunto anche l’inaugurazione della pista di elisoccorso.

Oltre al sindaco di Narzole Paola Sguazzini con tutta la sua amministrazione, erano presenti anche i primi cittadini di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio di Salmour, Roberto Salvatore ed il vicesindaco di Cherasco Claudio Bogetti. Si tratta infatti di un progetto condiviso tra i diversi paese, visto che la frazione di Sant’Antonino riesce a far incontrare tutti questi quattro comuni, estendendosi lungo i loro confini.