L’accusa dell’associazione Comuneroero: “Le gare di enduro sfregiano i boschi di Monteu e Montaldo Roero nella totale indifferenza”

Lo sport, per una volta, è capace di dividere le comunità e di suscitare dibattiti e divisioni. Nel mirino dell’associazione Comuneroero, che raccoglie le firme di una decina di realtà e associazioni sensibili ai temi ambientali e non solo, sono finite le gare di enduro che si svolgeranno il 30 luglio e il 5 agosto nei boschi di Monteu e Montaldo Roero. I toni sono accesi e le contestazioni riguardano la tutela del paesaggio e il turismo sostenibile: “Comprendere che i turisti che scelgono le Langhe e il Roero, oramai per larga parte dell’anno, amano i nostri boschi e le nostre colline, apprezzano i nostri vini e la nostra cucina, cercano il turismo lento delle piste ciclabili e dei sentieri e vogliono tranquillità, contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente, non rumore e inquinamento, dovrebbe risultare lampante. Invece tristemente dobbiamo ancora sentir parlare di eventi motoristi nei boschi del Roero, un territorio che con le rocche ci invidiato in tutto il mondo, rappresenta una grande risorsa di compensazione ecologica e un argine al dramma del cambiamento climatico”.

La protesta mette in evidenza come il problema delle moto che attraversano i boschi non sia sporadico: “Capita sempre più frequentemente di imbattersi in sentieri devastati dal passaggio di moto e, non di rado, di incontrare gli stessi autori di simili devastazioni all’opera sui loro veicoli e di trovarsi alla mercè di orde di motociclisti nella colpevole indifferenza degli enti preposti alla tutela e controllo del territorio”.

Il sindaco di Monteu Roero, Michele Sandri, ha risposto cercando di smorzare la polemica. “Come amministrazione comunale abbiamo dato tutte le autorizzazioni, nel pieno rispetto della legge. Questa manifestazione porterà sul nostro territorio tantissime persone, che vedranno questa gara e potranno ammirare e apprezzare i vigneti, i noccioleti e tutte le bellezze enogastronomiche e vitivinicole che caratterizzano il nostro territorio, con una ricaduta economica importante: gli agriturismi registrano il tutto esaurito, così come i ristoranti e i bed and breakfast”.

Sulle rimostranze ambientali ha voluto fare delle precisazioni: “Le moto che vengono utilizzate sono di ultima generazione, dotate di tutti i sistemi antinquinamento: quest’anno ci sarà anche un ispettore ambientale della federazione per controllare che tutte le attività svolte durante il percorso non abbiano ricadute negative sull’ambiente. Come mia abitudine dico sempre che il sole al mattino si alza per tutti, e che a Monteu Roero, tutti sono i benvenuti. Ogni forma di turismo è benvenuta così come ogni persona che passa da Monteu. Pensiamo anche alla Langa, dove un famoso rally come quello di Alba, porta un enorme indotto turistico. Un grazie a tutte le persone che collaborano e un ringraziamento alle tante associazioni che sono così attente”.