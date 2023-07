Riaperto il “roseto degli Angeli” a Cuneo

Riapre oggi ai visitatori il roseto a fianco del Santuario degli Angeli.

Porzione di territorio di pertinenza del Santuario, viene riaperto grazie alla disponibilità e collaborazione con la Diocesi di Cuneo-Fossano nel modificare un articolo del comodato, utile a consentire l’apertura del giardino al pubblico.

Ciò sarà possibile tra le ore 9 e le ore 12 al mattino, e tra le ore 15 e le ore 19 al pomeriggio nei mesi in cui è in vigore l’ora legale; quando sarà in vigore l’ora solare, le visite dovranno concludersi entro le 17.

Nelle scorse settimane sono state effettuate le dovute valutazioni sulla sicurezza del sito, con alcuni interventi minimali, atti a permettere l’accesso dei cittadini.

L’auspicio è che coloro che lo visteranno, lo facciano nel massimo rispetto dei luoghi e dei sacerdoti che attualmente dimorano nell’antico convento. Si ricorda che in quel luogo è proibito fare pic nic o bivaccare.