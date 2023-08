L'edilizia sostenibile inizia dalla scelta dei serramenti

Nell'era attuale l'importanza della sostenibilità ambientale ha raggiunto un livello cruciale in ogni settore dell'economia, e l'edilizia non fa eccezione.

L'industria delle costruzioni, che una volta poteva essere vista come un colosso inquinante e avido di risorse, si sta trasformando radicalmente, abbracciando sempre più e con entusiasmo la filosofia green. Questo cambiamento ha portato all'emergere di una nuova modalità di costruire, ovvero la bioedilizia, che mira a edificare e progettare edifici in armonia con l'ambiente circostante, e con una forte attenzione all'efficienza energetica e all'utilizzo responsabile delle risorse.

L'importanza della sostenibilità nell'edilizia

La sostenibilità nell'edilizia si basa su diversi principi, tra cui:

l'efficienza energetica,

l'uso di materiali ecologici e riciclabili,

la riduzione delle emissioni di gas serra,

la promozione di un ambiente abitativo salubre e confortevole.

Tra i diversi elementi che determinano se un edificio sia o meno energivoro, i serramenti rivestono un ruolo di fondamentale importanza. La scelta di serramenti di qualità può infatti apportare numerosi benefici, contribuendo a ridurre i consumi energetici, a migliorare l'isolamento e diminuire il proprio impatto ambientale.

Basti pensare che la sola scelta dei serramenti giusti costituisce ben il 40% dell'isolamento termico (e acustico) di tutta una casa. Tra quelli che si trovano sul mercato, a questo proposito sono particolarmente efficienti quelli in alluminio.

Serramenti in alluminio ed efficienza energetica

É risaputo che gli infissi, come porte e finestre, rappresentano i punti più critici per quanto riguarda la dispersione di calore e l'ingresso di aria non desiderata in casa. Serramenti di bassa qualità infatti possono causare notevoli perdite energetiche, comportando un aumento dei consumi per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti e una conseguente impennata dei costi in bolletta. Particolare attenzione si è fatta con i serramenti in alluminio a Cuneo della METRA building, azienda che propone prodotti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza abitativa strizzando sempre l'occhio alla sostenibilità e al portafoglio.

Ed è proprio qui che entra in gioco l'importanza dei serramenti in alluminio di qualità. Questa tipologia di infissi è progettata proprio in modo tale da migliorare l'isolamento termico, riducendo le dispersioni di calore. Il risultato? Un ambiente più confortevole che necessita meno di ricorrere ai sistemi di regolazione della temperatura e quindi all'energia.

In particolare, i serramenti in alluminio possono contribuire a ridurre il consumo di energia elettrica grazie a diversi fattori.

Gli infissi ben progettati e realizzati con materiali isolanti aiutano a ridurre le dispersioni di calore durante l'inverno e a mantenere il fresco in casa durante l'estate. L'uso di vetri isolanti o doppi vetri migliora poi ulteriormente l'efficienza termica degli infissi. Questi vetri riducono infatti il passaggio del calore tra l'interno e l'esterno dell'abitazione, mantenendo una temperatura più stabile. Inoltre investire in infissi di qualità, con buone guarnizioni e un'installazione professionale, può decisamente eliminare il problema delle perdite d'aria.

Scegliendo serramenti in alluminio di qualità, si può anche contribuire a ridurre l'impatto ambientale complessivo dell'edificio. L'alluminio è infatti un materiale riciclabile al 100%, il che significa che alla fine del ciclo di vita degli infissi quest’ultimi potranno essere completamente recuperati e riutilizzati.

Inoltre, la produzione di alluminio riciclato richiede decisamente meno energia rispetto a quella di alluminio vergine, riducendo le emissioni di CO2.

L’importanza di questa scelta

In un mondo sempre più consapevole dell'impatto delle proprie azioni sull'ambiente, l'edilizia sostenibile si presenta come una strada vincente. Ogni progetto edilizio, grande o piccolo che sia, può contribuire a dare vita a un ambiente più responsabile e rispettoso nei confronti della natura.

Scegliere serramenti in alluminio efficienti e sostenibili è un passo concreto verso un futuro più green in cui la sostenibilità diventa una realtà quotidiana, una scelta lungimirante per costruire un mondo migliore, a partire proprio dalle proprie case.