Per "Interscambi Coreografici" arriva al NUoVO di Cuneo con lo spettacolo "Apparizioni"

Domenica 30 luglio 2023 alle ore 21,30 nell’ambito della rassegna Interscambi Coreografici della Fondazione Egri per la Danza, negli spazi del centro multifunzionale NUoVO, la Compagnia EgriBiancoDanza presenta Apparizioni con la direzione artistica di Raphael Bianco.

Il coreografo nello spettacolo vuole sollecitare la fantasia degli spettatori attraverso una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile. Sei differenti quadri di danza sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi, persone, sogni e pensieri che pervadono la nostra vita, con una considerazione: qual è il limite fra realtà e irrealtà? In questa occasione Raphael Bianco ci offre una danza priva di narrazione, ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi, ma forse, proprio per questo motivo, in grado di stimolare diverse riflessioni e emozioni negli spettatori.

Apparizioni sarà anche l’occasione per la Compagnia EgribiancoDanza di presentare uno spettacolo, per la prima volta, nello spazio NUoVO, nato a Cuneo per rispondere all’urgente situazione di degrado urbano in cui versa l’area ex Nuvolari, collocandosi come centro multifunzionale in grado di rispondere al bisogno di ampliamento dell’offerta sportive e culturale della città. Lo spettacolo, già presentato con successo durante tournè in Italia e all’estero è stato anche inserito nel cartellone del Florence Dance Festival, giovedì 6 luglio 2023