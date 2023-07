Torna a Feglino la "Sagra della Lumassina", tra sapori e tradizioni liguri e divertimento

Torna anche quest'anno uno dei più attesi appuntamenti dell'estate con la Sagra della Lumassina, una delle feste tradizionali più conosciute, apprezzate e longeve del savonese. Organizzata con passione e dedizione dall'Associazione Volontari Feglinesi, questa 45ª edizione si svolgerà dal 5 al 7 agosto nel suggestivo scenario di Feglino (nell'immediato entroterra di Finale Ligure) con tre giornate indimenticabili, ricche di buon cibo, ottima musica e grande coinvolgimento della comunità locale.

IL MENU

Come sempre, grande importanza all'enogastronomia con un menu vario, gustoso e all'insegna della tipicità locale. Non solo, quindi, spazio alla saporita carne alla griglia accompagnata da patatine fritte per gli amanti dei più classici "piatti da sagra". Le pietanze proposte hanno un forte legame con la tradizione culinaria ligure: dai primi piatti, sui quali non mancherà nella scelta il tipico pesto, alle dolci "bugie", passando per prelibatezze come il condiglione, i focaccini e la farinata. Solo per la serata di lunedì si potranno poi provare le stuzzicanti acciughe fritte.Autentici pezzi di tradizione gastronomica ligure perfetti da gustare insieme al vino locale a cui è legato l'evento: la lumassina.

L'INTRATTENIMENTO

Le serate della Sagra della Lumassina saranno però anche momenti di intrattenimento. Anche in questo caso "per tutti i gusti".Ogni sera ad aprire letteralmente le danze sarà Turbo Dj, seguito nella serata di sabato 5 da dj Cashmere, quindi domenica 6 dalla performance della Margot Live Band e quindi, per chiudere in bellezza, un tributo a Ligabue con gli Oronero lunedì 7 agosto.

L'ATMOSFERA

La Sagra della Lumassina è un evento che coinvolge l'intera comunità di Feglino. Grazie all'impegno e alla dedizione dell'Associazione Volontari Feglinesi, l'evento è diventato un appuntamento immancabile per i locali e un'attrazione imperdibile per i turisti.Ogni anno, il paese si unisce con entusiasmo, giovani e più esperti, per allestire e gestire la festa, in un'atmosfera calorosa e accogliente per tutti i visitatori.