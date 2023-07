Meteo, con l'arrivo del week end possibili nuovi temporali

Italia che continua ad essere divisa climaticamente in due con un Centro-Sud perennemente arroventato dall'alta pressione africana e un Nord con periodiche passate temporalesche, localmente distruttive, dovute al progressivo cedimento dell'alta pressione. Come possiamo vedere quindi scenari climaticamente non uniformi sullo stivale, causati da questo imperante cambiamento climatico in atto, di cui possiamo solo tratteggiare le tendenze sul lungo termine.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 28 e domani sabato 29 luglio.

Cielo poco nuvoloso il mattino, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata con nubi cumuliformi anche imponenti. Possibili temporali, a macchia di leopardo prima limitati ai rilievi su Piemonte ,dal pomeriggio. In estensione domani all'alto Piemonte e Ligiria centrale domani News

Temperature in aumento le minime e massime. Le massime saranno con valori compresi tra 26 e 29 °C. Minime tra 17 e 19 °C in pianura. Al mare massime saranno con valori compresi tra 26 e 29 °C e minime tra 19 e 22 °C

Temperature in altalena, soprattutto le minime



Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Possibili raffiche nelle celle temporalesche.

Da domenica 30 luglio a mercoledì 2 agosto. .

Cielo con annuvolamenti pomeridiani e termometro domenica su Piemonte centrale e orientale, nuovamente oltre i 30°C, con afa moderata. Poi lieve calo delle massime nel corso della settimana.

Tendenza successiva

Cieli poco o al massimo con irregolarmente nuvolosi con termometro estivo entro le medie di stagione

