Dl Alluvione, Bergesio, Lega: “Anche un aiuto al Piemonte martoriato dalle grandinate”

Via libera definitivo dall'Aula del Senato al Decreto Alluvione, che prevede gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dai recenti eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia. Dopo l’ok della Camera, oggi l'assemblea ha votato la fiducia al Governo con 102 voti favorevoli e 69 contrari.

Nell’ambito del Dl Alluvione è stato inserito anche un ordine del giorno, approvato all’unanimità, che vede tra i firmatari il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, e che è volto al ristoro dei danni causati a cittadini ed aziende dalle violente grandinate che lo scorso 6 luglio hanno gravemente colpito il Piemonte.

Il Dl Alluvione è composto da numerose norme, a partire da quelle sul Commissario straordinario (il Cdm per il ruolo ha indicato Francesco Paolo Figliuolo) fino alla ricostruzione e alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi: in particolare vengono sospesi alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, il 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei Comuni colpiti dall'alluvione.

Bergesio spiega: “Il maltempo sta causando gravi danni in molte Regioni. I fenomeni temporaleschi e le grandinate che hanno investito il Piemonte il 6 luglio, e in particolare l’Alta Langa cuneese ed alcune aree delle province di Torino, Asti e Alessandria, hanno causato allagamenti e danni ingenti ad autovetture, coperture di case e alle imprese ed hanno comportato ingenti perdite dei raccolti, dal 70 al 100 per cento, con gravi danni per il settore agricolo, uno tra i settori più esposti ai cambiamenti climatici degli ultimi anni, che sono anche causa delle importanti perdite di fatturato per gli agricoltori”.

“Oltre al danno immediato – continua il Senatore della Lega -, le conseguenze legate al cambiamento climatico avranno ricadute importanti sul settore anche per gli anni a venire rendendo incerta la programmazione delle attività. Per questi motivi abbiamo chiesto al Governo di adottare tutti gli atti necessari alla riapertura dei termini per l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, a copertura dei danni subiti dalle imprese agricole”.

“Fondamentale dare ascolto alla richiesta d’aiuto proveniente dal Piemonte, un’altra Regione martoriata dalle calamità naturali che in queste settimane stanno mettendo in gravissima difficoltà il nostro Paese. Con il Dl Alluvione e l’ordine del giorno per il Piemonte, la Lega e il Governo dimostrano ancora una volta impegno e vicinanza nei confronti di famiglie ed imprese messe duramente alla prova dalla crisi climatica”, conclude Bergesio.